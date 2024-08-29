РУС
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Снаряд GMLRS прямым попаданием уничтожил российскую РЛС "Зоопарк-М1" на Запорожье. ВИДЕО

Операторы разведывательного беспилотника Shark из состава 15-й бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили на Запорожье российскую станцию контрбатарейной борьбы 1Л260 "Зоопарк-М1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники скорректировали огонь, после чего по РЛС нанесли удар высокоточным вооружением. Снаряд GMLRS уничтожил вражескую установку прямым попаданием.

Также смотрите: Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе ручным противотанковым гранатометом. ВИДЕО

Автор: 

РЛС (76) уничтожение (6923) Запорожская область (3083)


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Топ комментарии
+11
Ще одне ситечко зробили ))
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29.08.2024 16:21
+7
Бери паяльник і спробуй.
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29.08.2024 16:30
+7
Жодна тварина не постраждала!
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29.08.2024 16:35
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Ще одне ситечко зробили ))
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29.08.2024 16:21 Ответить
Цікаво, чи можна відновити? Шкода що не пряме попадання(
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29.08.2024 16:25 Ответить
Можно, конечно. Только займет од и будет стоить дороже чем новый слепить.
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29.08.2024 16:29 Ответить
Бери паяльник і спробуй.
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29.08.2024 16:30 Ответить
на росії "ЦЕЛОСТНОСТЬ" буферної ********* до сих пір на Курщині відновити не можуть - а тут складна техніка 😂
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29.08.2024 16:55 Ответить
Нема сенсу, там сито, з апаратури фарш. Дешевше нову зробити.
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29.08.2024 16:56 Ответить
Жаль фугасні Хаймарси фактично заглушені російськими РЕБ ще перед контрнаступом 2023.

Осколковий Хаймарс ще якось працює, бо не високої вимагає точності.

Колись кожен день виносили казарми, склади...

Екскалібур заглушений, GLSDB на 150км заглушений.

Американська зброя обісралась конкретно.

Це основна причина, чому маємо такі проблеми.

Є новина, що новий GPS приймач NavStorm-M вирішує проблеми глушіння, його уже виробляють, але чи будуть нам передавати...
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29.08.2024 16:49 Ответить
Звідки інфа? Чи вірити слову пацана?
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29.08.2024 16:56 Ответить
Це в любій війні так. Тому і затягували з передачею ******** озброєнь і старались давати старі. Це так звана нескінчена боротьба броні та снаряда. Все йде по спіралі. Тут помилка в тому, що дають дозовано і перші озброєння не можуть переломити ситуацію, а поки приходять наступні, то ворог вже пристосувався. Нові озброєння треба застосовувати відразу масово, тоді воно має величезний вплив поки не буде знайдена протидія.
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29.08.2024 16:59 Ответить
Угу, козломордый, американська зброя обисралась, только севернокорейская безотказно работает. Скоро уже Рейкьявик возьмете.
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29.08.2024 17:18 Ответить
Гарна робота Захисників України!!
Це не мусолення роками стефанчуком+зеленським питання щодо заборони мацковскага паханату імені сраліна в Україні!!
Пересидент з 25 травня, разом з стефанчуком, гризуть нервово нігті, під контролем єрмака Оманського!!…
Видно хто реально боронить Україну, а хто «НЕЗЛАМНОСТІ» ліпить як СРАТЬєх …
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29.08.2024 16:31 Ответить
Дивився б і дивився...
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29.08.2024 16:32 Ответить
Жодна тварина не постраждала!
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29.08.2024 16:35 Ответить
Знайшли, підготувалися, знищили, навіть з безпілотника зняли, молодці. Тільки таких станцій десятки по фронту у ворога, їх треба десятками і нищити а не одну на місяць
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29.08.2024 18:16 Ответить
аж піл пашолЬ
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29.08.2024 19:38 Ответить
 
 