Снаряд GMLRS прямым попаданием уничтожил российскую РЛС "Зоопарк-М1" на Запорожье. ВИДЕО

Операторы разведывательного беспилотника Shark из состава 15-й бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили на Запорожье российскую станцию контрбатарейной борьбы 1Л260 "Зоопарк-М1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники скорректировали огонь, после чего по РЛС нанесли удар высокоточным вооружением. Снаряд GMLRS уничтожил вражескую установку прямым попаданием.

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