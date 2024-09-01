Бійці 68 ОЄБр ліквідували російського загарбника в окопі. ВIДЕО
Український FPV-дрон 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша атакував окоп з російськими загарбниками.
Як передає Цензор.НЕТ, удар безпілотника ліквідував щонайменше одного окупанта.
Топ коментарі
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.09.2024 10:07
+7 Trevo Trow
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+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар01.09.2024 10:44
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у них стінки укріплені сталевою трубою - не один рук окоп простоїть
а вот з перекриттям окопів прощьолкалі
Усьо так па скрєпнаму, чисто гойда!
дивує чому немає ділянок окопів з перекриттям ?
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