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Бійці 68 ОЄБр ліквідували російського загарбника в окопі. ВIДЕО

Український FPV-дрон 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша атакував окоп з російськими загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, удар безпілотника ліквідував щонайменше одного окупанта.

Дивіться: Українські захисники знищили російську бойову машину разом із екіпажем на борту. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+8
Мав якісь претензіі до Украіни? - чи з головою не дружив
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01.09.2024 10:07
+7
Чимось, падлюка, дрона роздратував.
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01.09.2024 10:35
+7
Жило воно грішно, і подохло смішно!
Усьо так па скрєпнаму, чисто гойда!
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01.09.2024 10:44
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Мав якісь претензіі до Украіни? - чи з головою не дружив
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01.09.2024 10:07 Відповісти
окопи орки копають якісні, не те що наші злодюги.
у них стінки укріплені сталевою трубою - не один рук окоп простоїть

а вот з перекриттям окопів прощьолкалі
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01.09.2024 12:58 Відповісти
👏👏👏
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01.09.2024 10:10 Відповісти
І чого ото було бігти- тільки втомленим подох
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01.09.2024 10:21 Відповісти
Чимось, падлюка, дрона роздратував.
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01.09.2024 10:35 Відповісти
Жило воно грішно, і подохло смішно!
Усьо так па скрєпнаму, чисто гойда!
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01.09.2024 10:44 Відповісти
Але окопи у них якісні, тут нема що казати.
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01.09.2024 10:52 Відповісти
Еге ж, і бігати зручно - ніхто не заважає)
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01.09.2024 11:16 Відповісти
Дык, знамо перец, по двухсотым мягко бегать, а второе: с какого бодуна онибудут заважати?
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01.09.2024 13:36 Відповісти
Щось мені підказує, що орк бігав по нашому окопу який вони зайняли. І, як не сумно, але окоп покинутий без бою...
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01.09.2024 11:15 Відповісти
все може бути

дивує чому немає ділянок окопів з перекриттям ?
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01.09.2024 12:59 Відповісти
Для одного зайва увага.
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01.09.2024 12:08 Відповісти
нихххххх у них уже окопы какие ???!!!((((
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01.09.2024 13:33 Відповісти
Ну ось, черговий шматок лайна забруднив нашу землю!
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01.09.2024 13:40 Відповісти
Пілоту дрона - 5 балів.....
По 12-бальний якщо - то 12+
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01.09.2024 16:42 Відповісти
Добротно зроблені окопи!!!
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01.09.2024 19:48 Відповісти
 
 