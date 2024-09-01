Пограничники поразили десяток позиций и уничтожили БМП врага на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении фронта ударные дроны пограничников "Помста" поразили десяток позиций и уничтожили БМП врага.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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