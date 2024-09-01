Пограничники поразили десяток позиций и уничтожили БМП врага на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении фронта ударные дроны пограничников "Помста" поразили десяток позиций и уничтожили БМП врага.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
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valentyna #410470
показать весь комментарий01.09.2024 14:14 Ответить Мне нравится 2
Nick Nemo
показать весь комментарий02.09.2024 13:28 Ответить Мне нравится 0
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