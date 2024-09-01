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Пограничники поразили десяток позиций и уничтожили БМП врага на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении фронта ударные дроны пограничников "Помста" поразили десяток позиций и уничтожили БМП врага.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


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Тримайтесь, хлопці, бо надія тільки на Вас.
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01.09.2024 14:14 Ответить
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02.09.2024 13:28 Ответить
 
 