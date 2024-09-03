Мінометні розрахунки накрили вогнем ворожі позиції на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Під удар прикордонників бригади "Гарт" потрапили фортифікаційні споруди, які ворог намагався облаштувати на Вовчанському напрямку.

Серед цього: вогневі опорні пункти, бліндажі, окопні лінії, місця зосередження живої сили. Всі цілі уражено, а втрати противника уточнюються.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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