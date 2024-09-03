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Мінометні розрахунки накрили вогнем ворожі позиції на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Під удар прикордонників бригади "Гарт" потрапили фортифікаційні споруди, які ворог намагався облаштувати на Вовчанському напрямку.

Серед цього: вогневі опорні пункти, бліндажі, окопні лінії, місця зосередження живої сили. Всі цілі уражено, а втрати противника уточнюються.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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Здихайте кацапи земля буде чистіша без вас ,ще якби хто прикончив кривавого кремлівського виродка.
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03.09.2024 16:17 Відповісти
Кожень день "перемоги", а на карті бойових дій все без змін....
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03.09.2024 16:17 Відповісти
Коли вже по москві жахнуть ?
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03.09.2024 16:41 Відповісти
 
 