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Українські захисники знищили склад боєприпасів окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Оператори БпЛА 5-ої Слобожанської бригади НГУ на Куп'янському напрямку виявили склад боєприпасів та особовий склад на опорному пункті російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, координати були передані екіпажу ударних дронів "Ахілл", які і уразили ціль, викликавши детонацію боєприпасів. За результатами спостереження, двох окупантів було ліквідовано, один - тяжко поранений, а склад боєприпасів знищено.

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Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


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03.09.2024 17:56 Відповісти
 
 