Російський танк Т-72 знищили бійці підрозділу "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВIДЕО
Бійці підрозділу "BULAVA" із Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою дрона "Дикий Шершень" знищили ворожий танк Т-72.
Ситуація на фронті дуже складна, тож військові потребують вашої допомоги, передає Цензор.НЕТ.
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