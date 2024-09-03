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Російський танк Т-72 знищили бійці підрозділу "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" із Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою дрона "Дикий Шершень" знищили ворожий танк Т-72.

Ситуація на фронті дуже складна, тож військові потребують вашої допомоги, передає Цензор.НЕТ.

Підтримуйте, будь ласка, виробництво нових дронів:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

PayPal: [email protected] 

Також дивіться: Українські захисники знищили склад боєприпасів окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) Дикі шершні (231)


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Похвально. Скільки там було? Молодці.
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03.09.2024 17:17 Відповісти
В пятницю під вечір в сотий раз мене пошлють.
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03.09.2024 17:21 Відповісти
Смерть кацапам!
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03.09.2024 17:33 Відповісти
Б.. ..ь, потрібно писати *бійці знищили.........російський танк*. Чукчі малолітні! В школу ходили? І не російський, а кацапський!
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03.09.2024 17:43 Відповісти
Героям слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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03.09.2024 17:52 Відповісти
"BULAVA"

MOLODZI!
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03.09.2024 19:15 Відповісти
 
 