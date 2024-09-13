Успішне випробування першого у світі дрона-гранатомета "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці ударного підрозділу "Bulava" із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького встановили на FPV-дрон "Королева Шершнів" гранатомет та провели успішне випробування.

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