Успішне випробування першого у світі дрона-гранатомета "Дикі шершні". ВIДЕО
Бійці ударного підрозділу "Bulava" із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького встановили на FPV-дрон "Королева Шершнів" гранатомет та провели успішне випробування.
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Топ коментарі
+25 CrossFirenko
показати весь коментар13.09.2024 16:26
+12 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар13.09.2024 16:35
+11 Andrew Moon
показати весь коментар13.09.2024 16:34
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Ну ладно, может ты не совсем туп
Это "Мосинка" и у нее есть мушка и прицельная планка
А это "Мосинка" с оптикой
Спрашивается вопрос - Каким боком, оптический прицел к жестко смонтированным на винтовке (по аналогии с гранатометом) мушке и прицельной планке?
Добре, шо на форумі повно зброярів, які мали справу ще з мосінками, і можуть так докладно все пояснити.
На початку 23-го весь інтернет був забитий анонсами як Україна отримає дешеві бомби з крильцями і як це буде круто. В сухому залишку такі бомби зробили орки а Україна їх чекає до сих пір. Другий приклад - Дракаріс який орки скопіювали за два тижні і вже використовують масово, на відміну від нашої кустарщини.
Тепер оце. Зробили - бийте, а не хайпуйте по інтернетах...
знову якась невдячна ідея
Це ідея не нова і москалі її знають теж. Гранатомет, стінгер, джавелін і аналоги можна ставити на дрони, це працює але виграє той хто першим налагодить серійне виробництво
Те, о чом я говорив ще три роки тому...
Але, ще не вистачає додати туди СЕДІКАМ.