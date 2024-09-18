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Дрон-камікадзе заганяв до смерті російського загарбника у полі. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Фенікс" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ліквідували окупанта ударом дрона-камікадзе. Росіянин намагався полем утекти від атаки безпілотника, однак марно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Російський загарбник "вибухово" зник після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) ліквідація (3949) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+9
Файний тренер
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18.09.2024 19:14
+8
убойний тренер
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18.09.2024 19:16
+5
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18.09.2024 19:19
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Файний тренер
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18.09.2024 19:14 Відповісти
убойний тренер
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18.09.2024 19:16 Відповісти
здох втомленим
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19.09.2024 08:14 Відповісти
Оператор дрона Стерненко ?
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18.09.2024 19:14 Відповісти
*****,**** ти ****о...
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18.09.2024 19:30 Відповісти
Якщо не підписувати "Стерненко", то такі *******, як ти, почнуть верещати "зрада! де наші гроші"
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18.09.2024 20:46 Відповісти
Порошенко
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18.09.2024 21:39 Відповісти
treba dron jaki skidivaet unitazi na golovu
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18.09.2024 19:17 Відповісти
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18.09.2024 19:19 Відповісти
Певно, Володя з Твері...
Став трофеєм...

Не треба викликів зразу!

Не факт!
Хто з них камікадєе...
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18.09.2024 19:20 Відповісти
від "кабзона" не втечешь
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18.09.2024 19:25 Відповісти
зов Кабздона, концерт починається, він не може чекати
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18.09.2024 22:58 Відповісти
А коли буде само наведення від штучного інтелекту то біжи хоть всрися але результат буде один. Та країна яка налагодить виробництво таких дронів в сотні тисяч на місяць зможе воювати будь з якою армією і піхотою світу.

Та країна яка наладить виробництво і вдосконалення РЕБ проти таких дронів теж не пропаде. Наші партнери могли би допомогти нам в цьому суттєво більше ніж зараз коли вони допомагають відсотків на 0.0001% від своїх можливостей...

але чим більше часу проходе тим більше стає ясно що перемога чи навіть успіх в бою не в інтересах наших партнерів не залежно від того хто у нас при владі їм завжди було пох*й. Навіть при Порошенко заставляли сідати за стіл переговорів з х*йлом. Тепер як ті гієни чекають коли Україна врешті решт зламається
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18.09.2024 19:30 Відповісти
ШІ для цього, ну хз, треба два дрона щоб заходили з двох сторін, щоб не петляло як оцей, один би точно влучив, а другий полетів би шукати пару для наступної атаки, і друге питання час, батареї не вічні, дрон живе не довго і йому або ціль або повертатися або ліквідація.
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18.09.2024 23:03 Відповісти
Ба-а-а-авляться наші хлопчики з тваринкою, бавляться)))
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18.09.2024 20:07 Відповісти
Кацап здох змореним...
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18.09.2024 20:23 Відповісти
Добре! Щоб знав, падло і перед смертю пошкодував, що народився живим!
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18.09.2024 21:04 Відповісти
Давно було сказано нефіг втікати а то помреш стомленим
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19.09.2024 09:32 Відповісти
по бразильской системе)
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19.09.2024 10:36 Відповісти
Хоть набігався перед смертю
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19.09.2024 10:53 Відповісти
перед смертю не набігаєшся 😂🖕
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19.09.2024 17:01 Відповісти
 
 