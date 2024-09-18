Дрон-камікадзе заганяв до смерті російського загарбника у полі. ВIДЕО
Воїни підрозділу "Фенікс" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ліквідували окупанта ударом дрона-камікадзе. Росіянин намагався полем утекти від атаки безпілотника, однак марно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+9 Wlad West
показати весь коментар18.09.2024 19:14
+8 ирина ира #418568
показати весь коментар18.09.2024 19:16
+5 ирина ира #418568
показати весь коментар18.09.2024 19:19
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Став трофеєм...
Не треба викликів зразу!
Не факт!
Хто з них камікадєе...
Та країна яка наладить виробництво і вдосконалення РЕБ проти таких дронів теж не пропаде. Наші партнери могли би допомогти нам в цьому суттєво більше ніж зараз коли вони допомагають відсотків на 0.0001% від своїх можливостей...
але чим більше часу проходе тим більше стає ясно що перемога чи навіть успіх в бою не в інтересах наших партнерів не залежно від того хто у нас при владі їм завжди було пох*й. Навіть при Порошенко заставляли сідати за стіл переговорів з х*йлом. Тепер як ті гієни чекають коли Україна врешті решт зламається