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Російський солдат про те, як їх залякували: "Говорили, что в украинском плену отрезают нос и уши. Ну и яйца тоже". ВIДЕО

18-річний Олексій Тебель - рядовий 57-ої мотострілецької бригади ЗС РФ. Росіянин потрапив у полон та розповів, як його товариші по службі намагаються уникнути смертельних штурмів. Окупант поділився історіями про хабарі, які беруть командири, щоб вивести бійців із поля бою, та про те, які суми фігурують у цих схемах.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того російський полонений розповів, що їх залякували: "Казали, що в українському полоні відрізають ніс та вуха. Ну і яйця теж".

Також дивіться: Дрон-камікадзе заганяв до смерті російського загарбника у полі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) полон (1565)


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Топ коментарі
+32
не вірю жодному слову підараса
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18.09.2024 20:24
+9
в плену реальном а не аля рембо, ты будешь говорить все что потребуеться,это так же и наших бойцов касаеться
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18.09.2024 20:28
+8
так, вони там продумують шо говорити в полоні зараньше.
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18.09.2024 20:27
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не вірю жодному слову підараса
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18.09.2024 20:24 Відповісти
так, вони там продумують шо говорити в полоні зараньше.
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18.09.2024 20:27 Відповісти
в плену реальном а не аля рембо, ты будешь говорить все что потребуеться,это так же и наших бойцов касаеться
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18.09.2024 20:28 Відповісти
это и правильно, нечего из себя героя строить.
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18.09.2024 20:30 Відповісти
В первую очередь ты будешь говорить то что (по твоему мнению) от тебя хотят услышать.
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18.09.2024 23:38 Відповісти
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18.09.2024 21:16 Відповісти
цим .....потрібно відрізати ........щоб не плодилися!!!!
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18.09.2024 22:04 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!!
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18.09.2024 23:55 Відповісти
Та що ж в тих московитів як не про дупу, то про яйця чи член? Збоченці якісь!
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18.09.2024 20:25 Відповісти
Нє - ну яиця навіть не обговорюється - це як для індіанців скальп
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18.09.2024 20:25 Відповісти
Нужно чтобы сначала спел песню про *путин *****", про кремлевский режим и тд... чтобы ***** поскорее его захотело обменять. Учить вас как поднять цену товара?
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18.09.2024 20:33 Відповісти
Ага,а обміняють,то нагло скаже на камеру ,що натівців валив,в основному американців та французів.
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18.09.2024 20:33 Відповісти
Ну і нехай і далі так думають. А то ще панькайся з ними, права їх дотримуйся
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18.09.2024 20:42 Відповісти
Правильно роблять, що залякують. Нехай самі стріляються. Ще годуй їх в полоні...
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18.09.2024 20:45 Відповісти
Ну с последним ему повезло - нечего отрезать было. А вот почему уши и нос на месте?
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18.09.2024 20:56 Відповісти
Російською спрашивают, українською питают...
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18.09.2024 20:59 Відповісти
Уявіть ці говноїди "брали" Україну за 3 дні , а тепер у них пугало що їм яйця відрізають !
біогній вартий того щоб їх скормити всіх крокодилам
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18.09.2024 20:59 Відповісти
На**я музикою забивати діалог ?! Це шо, якась оперетта ?
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18.09.2024 21:09 Відповісти
та ну нафік я почти повірив ...чому він не миє парашу ?питання автору відео ? ок ..автор відео ви хочете мене розжалити ? ок ..інтервю у мільчакова беріть і нам в студію ..ждемо всі
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18.09.2024 21:10 Відповісти
Не треба було розчаровувати ублюдка - все відрізати щоб не розмножувався.
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18.09.2024 21:20 Відповісти
саме страшне, що вони апроксимують те, що роблять нашим хлопцям
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18.09.2024 21:36 Відповісти
Дайте рашисту НОРМАЛЬНИЙ пейджер, як отим у Лівані, щоб йому, патрушев ніколка з ФСБ, зателебенив…
Усьо ж па домашнєму, буде
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18.09.2024 21:49 Відповісти
Ну ніс і вуха то вже занадто, досить просто яйця відрізати!
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19.09.2024 07:14 Відповісти
Український спротив у війні з Росією не лише стійкий, але й дедалі успішніший. Останні події на фронті, зокрема в Курській області, продемонстрували здатність Збройних сил України (ЗСУ) досягати значних результатів навіть на території, яка традиційно вважалася російським тилом.
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19.09.2024 07:56 Відповісти
Московії-убивця, про щось гутаре/страждально, перебуваючи із зброєю в Україні??
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19.09.2024 11:17 Відповісти
Отрезать ему яйца и кисти рук и отпустить домой.
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20.09.2024 00:54 Відповісти
 
 