Російський солдат про те, як їх залякували: "Говорили, что в украинском плену отрезают нос и уши. Ну и яйца тоже". ВIДЕО

18-річний Олексій Тебель - рядовий 57-ої мотострілецької бригади ЗС РФ. Росіянин потрапив у полон та розповів, як його товариші по службі намагаються уникнути смертельних штурмів. Окупант поділився історіями про хабарі, які беруть командири, щоб вивести бійців із поля бою, та про те, які суми фігурують у цих схемах.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того російський полонений розповів, що їх залякували: "Казали, що в українському полоні відрізають ніс та вуха. Ну і яйця теж".

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