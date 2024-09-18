Російський солдат про те, як їх залякували: "Говорили, что в украинском плену отрезают нос и уши. Ну и яйца тоже". ВIДЕО
18-річний Олексій Тебель - рядовий 57-ої мотострілецької бригади ЗС РФ. Росіянин потрапив у полон та розповів, як його товариші по службі намагаються уникнути смертельних штурмів. Окупант поділився історіями про хабарі, які беруть командири, щоб вивести бійців із поля бою, та про те, які суми фігурують у цих схемах.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Крім того російський полонений розповів, що їх залякували: "Казали, що в українському полоні відрізають ніс та вуха. Ну і яйця теж".
Топ коментарі
+32 Василь Васько #582549
показати весь коментар18.09.2024 20:24
+9 KosAn30 JT26
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+8 Vik Tor #521724
показати весь коментар18.09.2024 20:27
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біогній вартий того щоб їх скормити всіх крокодилам
Усьо ж па домашнєму, буде