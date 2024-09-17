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Дрон-камикадзе уничтожил в небе вражеский беспилотник "Zala Z-16". ВИДЕО

Украинский оператор дрона-камикадзе сбил в небе российский беспилотник "Zala Z-16".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"На этот раз с фиксацией удара с другого дрона. Без шансов для крыла", - добавили в публикации.

Напомним, сегодня воины 77-й ОАэМБр с помощью дрона-камикадзе сбили российский беспилотник "Zala".

Кроме того на днях над Харьковщиной был уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион".

Смотрите также: Над Харьковщиной уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион". ВИДЕО

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Красівоє👍👍👍🔥🔥🔥🔥
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17.09.2024 22:49 Ответить
Хлопці, бийте цю кацапську наволоч і на землі , і у небі . Слава Героям!
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17.09.2024 23:38 Ответить
Знищення задокументоване! Респект та повага оператору та всім, хто забезпечив перемогу у повітряному бою з ворожим безпілотником!
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17.09.2024 23:55 Ответить
 
 