Дрон-камикадзе уничтожил в небе вражеский беспилотник "Zala Z-16". ВИДЕО
Украинский оператор дрона-камикадзе сбил в небе российский беспилотник "Zala Z-16".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"На этот раз с фиксацией удара с другого дрона. Без шансов для крыла", - добавили в публикации.
Напомним, сегодня воины 77-й ОАэМБр с помощью дрона-камикадзе сбили российский беспилотник "Zala".
Кроме того на днях над Харьковщиной был уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион".
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vita gunesh
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GICKO_ BANAN
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Mykola Blogger
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