Дрон-камикадзе уничтожил в небе вражеский беспилотник "Zala Z-16". ВИДЕО

Украинский оператор дрона-камикадзе сбил в небе российский беспилотник "Zala Z-16".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"На этот раз с фиксацией удара с другого дрона. Без шансов для крыла", - добавили в публикации.

Напомним, сегодня воины 77-й ОАэМБр с помощью дрона-камикадзе сбили российский беспилотник "Zala".

Кроме того на днях над Харьковщиной был уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион".

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