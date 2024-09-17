Дрон-камікадзе знищив у небі ворожий безпілотник "Zala Z-16". ВIДЕО
Український оператор дрона-камікадзе збив у небі російський безпілотник "Zala Z-16".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Цього разу із фіксацією удару з іншого дрона. Без шансів для крила", - додали у публікації.
Нагадаємо, сьогодні воїни 77-ої ОАеМБр за допомогою дрона-камікадзе збили російський безпілотник "Zala".
Крім того днями над Харківщиною було знищено рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Тахіон".
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vita gunesh
показати весь коментар17.09.2024 22:49 Відповісти Мені подобається 5
GICKO_ BANAN
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Mykola Blogger
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