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Дрон-камікадзе знищив у небі ворожий безпілотник "Zala Z-16". ВIДЕО

Український оператор дрона-камікадзе збив у небі російський безпілотник "Zala Z-16".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Цього разу із фіксацією удару з іншого дрона. Без шансів для крила", - додали у публікації.

Нагадаємо, сьогодні воїни 77-ої ОАеМБр за допомогою дрона-камікадзе збили російський безпілотник "Zala".

Крім того днями над Харківщиною було знищено рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Тахіон".

Дивіться: Воїни 66 ОМБр ліквідували щонайменше шістьох російських штурмовиків. ВIДЕО

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Красівоє👍👍👍🔥🔥🔥🔥
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17.09.2024 22:49 Відповісти
Хлопці, бийте цю кацапську наволоч і на землі , і у небі . Слава Героям!
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17.09.2024 23:38 Відповісти
Знищення задокументоване! Респект та повага оператору та всім, хто забезпечив перемогу у повітряному бою з ворожим безпілотником!
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17.09.2024 23:55 Відповісти
 
 