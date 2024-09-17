Дрон-камікадзе знищив у небі ворожий безпілотник "Zala Z-16". ВIДЕО

Український оператор дрона-камікадзе збив у небі російський безпілотник "Zala Z-16".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Цього разу із фіксацією удару з іншого дрона. Без шансів для крила", - додали у публікації.

Нагадаємо, сьогодні воїни 77-ої ОАеМБр за допомогою дрона-камікадзе збили російський безпілотник "Zala".

Крім того днями над Харківщиною було знищено рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Тахіон".

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