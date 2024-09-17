Воїни 66 ОМБр ліквідували щонайменше шістьох російських штурмовиків. ВIДЕО

Воїни 1-го мехбату 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго ліквідували групу російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео можна нарахувати щонайменше шістьох окупантів, яких влучно атакували наші бійці.

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