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Воїни 66 ОМБр ліквідували щонайменше шістьох російських штурмовиків. ВIДЕО

Воїни 1-го мехбату 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго ліквідували групу російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео можна нарахувати щонайменше шістьох окупантів, яких влучно атакували наші бійці.

Також дивіться: Після знищення танка окупанти стрімголов тікають у схованку, де їх пізніше атакує дрон-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) ліквідація (3926) 66 окрема механізована бригада (28)


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Віина дронів - хер де сховаєшся
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17.09.2024 21:09 Відповісти
Те що кацапи витворяють з нашими полоненими по за
людским разумом! Іх треба нищіти без всілякого жалю!
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17.09.2024 21:31 Відповісти
Смерть кацапам!
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17.09.2024 21:32 Відповісти
 
 