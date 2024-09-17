Після знищення танка окупанти стрімголов тікають у схованку, де їх пізніше атакує дрон-камікадзе. ВIДЕО
Воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського виявили та ударним дроном знищили російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж ворожої бронемашини вижив й намагався заховатись у покинутій будівлі, однак українські захисники атакували дроном-камікадзе схованку разом з окупантами.
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли про те, що на Курщині під артилерійський удар бійців 22 ОМБр потрапила російська БМП, з якої у паніці десантувалися окупанти. З бронемашини встигло вистрибнути близько п'яти окупантів, коли по них почали бити українські захисники. Російська БМП поїхала назад, давлячи десантників, які опинились позаду.
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