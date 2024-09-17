На Курщині під артилерійський удар бійців 22 ОМБр потрапила російська БМП, з якої у паніці десантувалися окупанти. ВIДЕО

Артилеристи та аеророзвідники 22-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм російських військових, які намагались закріпитись у лісопосадці в Курській області. Окупанти спробували висадити десант з БМП, але опинились під ударами артилерії наших бійців.

Як передає Цензор.НЕТ, про деталі невдалого десантування ЗС РФ повідомили у соцмережі.

"Очевидно, росіяни не очікували, що українські воїни виявляться настільки близько, і почали десантуватися з БМП (яка їх мало не розчавила) просто під шквальним вогнем, з поганими для себе наслідками", - додали у публікації.

З бронемашини встигло вистрибнути близько п'яти окупантів, коли по них почали бити українські захисники. Російська БМП поїхала назад, давлячи десантників, які опинились позаду і потрапили машину. Деякі ж військові ЗС РФ пізніше розгублено ховались посеред поля.

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