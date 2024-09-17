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На Курщині під артилерійський удар бійців 22 ОМБр потрапила російська БМП, з якої у паніці десантувалися окупанти. ВIДЕО

Артилеристи та аеророзвідники 22-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм російських військових, які намагались закріпитись у лісопосадці в Курській області. Окупанти спробували висадити десант з БМП, але опинились під ударами артилерії наших бійців. 

Як передає Цензор.НЕТ, про деталі невдалого десантування ЗС РФ повідомили у соцмережі.

"Очевидно, росіяни не очікували, що українські воїни виявляться настільки близько, і почали десантуватися з БМП (яка їх мало не розчавила) просто під шквальним вогнем, з поганими для себе наслідками", - додали у публікації.

З бронемашини встигло вистрибнути близько п'яти окупантів, коли по них почали бити українські захисники. Російська БМП поїхала назад, давлячи десантників, які опинились позаду і потрапили машину. Деякі ж військові ЗС РФ пізніше розгублено ховались посеред поля.

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знищення (7251) БМП (411) Курськ (1109) 22 окрема механізована бригада (13)


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На покровскому напрямку снарядів не вистачає та йде здача сіл та містечок, а тут одного рашиста снарялами ганяють.
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17.09.2024 19:09 Відповісти
Не скіглі....
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17.09.2024 19:26 Відповісти
Розсмішили орки, отого прутіна…. Усьо ж,па плану було??
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17.09.2024 19:36 Відповісти
 
 