УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5048 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 698 18

Дрон-камікадзе успішно атакує ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО

Оператор дронів із 77-ї ОАеМБр за допомогою дрона-камікадзе збив російський безпілотник "Zala".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Ще одна російська Zala не наведе Ланцет або КАБ. Ціль знищили воїни підрозділу Рубака 77 ОАеМБр. Можна побачити і як вона потім валялась", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Харківщиною знищено рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Тахіон". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) безпілотник (4165) знищення (7251) бій (165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
А чого це кацапи свої БПЛА називають іноземною мовою?
Чи ця "Zala" - це зменшене від "******" ?
показати весь коментар
17.09.2024 15:32
+8
Повага! Оператор - снайпер! Подяка всім, кто забезпечив перехоплення цього небезпечного ворожого розвідувального БПЛА "Zala". Надалі більше вдалих повітряних боїв!
показати весь коментар
17.09.2024 15:23
+7
Замість великого "спасибі" краще маленький донат.
показати весь коментар
17.09.2024 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повага! Оператор - снайпер! Подяка всім, кто забезпечив перехоплення цього небезпечного ворожого розвідувального БПЛА "Zala". Надалі більше вдалих повітряних боїв!
показати весь коментар
17.09.2024 15:23 Відповісти
Замість великого "спасибі" краще маленький донат.
показати весь коментар
17.09.2024 15:25 Відповісти
А чого це кацапи свої БПЛА називають іноземною мовою?
Чи ця "Zala" - це зменшене від "******" ?
показати весь коментар
17.09.2024 15:32 Відповісти
А що у кацапів коли було своє?
"Наука" на кацапії була привезена німкенею катєріною2 яка привезла німецьких математиків в пєтербург, які зловили для своїх єксперіментів лише одного лаптя ломоносова що в лаптях прийшов з мурманська "посмотреть собачку"
показати весь коментар
17.09.2024 16:44 Відповісти
Супер.
показати весь коментар
17.09.2024 15:37 Відповісти
Збив Стерненко ?
показати весь коментар
17.09.2024 15:40 Відповісти
Я этого лаптеногого забанил
показати весь коментар
17.09.2024 15:48 Відповісти
"Йому би на віраж піти - а він потягнув.... і....." - Слава Україні!
показати весь коментар
17.09.2024 16:12 Відповісти
Спільнота Стерненка, Бутусов реально воюють, заміняють ОТУ, ОСУВ і всякі інші утворення. Проти них Безмогла і дауни при великих зірках і посадах
показати весь коментар
17.09.2024 16:13 Відповісти
...яневтікбонелох приревнує.Он на провладних "тєлєгах" Бутусова уже більше місяця поливають вишуканою брехнею.
показати весь коментар
17.09.2024 19:16 Відповісти
Навіщо втрачати дрон - чи не простіше підвісити стрічку із залізяками і підвести її до гвинта ворожого дрона?
показати весь коментар
17.09.2024 16:27 Відповісти
намотає стрічку разом з дроном і всеодно втратять, по друге, а якщо в крило, а якщо знизу, тут головне влучити і вибух гарантовано знищить дрона. і збитки, що може завдати те кацапське лайно набагато більші ніж вартість дрона, щоб збити.
показати весь коментар
17.09.2024 17:29 Відповісти
Ні, щойно гвинт намотає стрічку, український дрон її скидає. втрачається тільки стрічка
показати весь коментар
17.09.2024 18:04 Відповісти
а ти уявляєш з якою швидкістю воно крутить і намотає, і в повітрі стрічка буде мотиляти в різні сторони, тому ідея абсолютно безглузда. спробуй на такій щвидкості тримаючи в руках стрічку на вентилятор кинути, без руки можеш залишитись.
показати весь коментар
17.09.2024 21:20 Відповісти
На стрічці залізні бруски арматури, дрон скидає стрічку так само, як і всі інші скіди - відразу після контакту з гвинтом
показати весь коментар
17.09.2024 21:23 Відповісти
тут колись був один икзперд з усього особливо з військових тіхналогій иГорЛ, не твій брат?
показати весь коментар
17.09.2024 21:32 Відповісти
На початку війни так звані колишні свободівці типу мирного срали на Стерненка , Притулу, які збирав гроші на дрони і пищав, скільки можна збирати грошей!
показати весь коментар
17.09.2024 16:59 Відповісти
 
 