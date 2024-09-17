Дрон-камікадзе успішно атакує ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО

Оператор дронів із 77-ї ОАеМБр за допомогою дрона-камікадзе збив російський безпілотник "Zala".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Ще одна російська Zala не наведе Ланцет або КАБ. Ціль знищили воїни підрозділу Рубака 77 ОАеМБр. Можна побачити і як вона потім валялась", - зазначається у коментарі до публікації.

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