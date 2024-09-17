Дрон-камікадзе успішно атакує ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО
Оператор дронів із 77-ї ОАеМБр за допомогою дрона-камікадзе збив російський безпілотник "Zala".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Ще одна російська Zala не наведе Ланцет або КАБ. Ціль знищили воїни підрозділу Рубака 77 ОАеМБр. Можна побачити і як вона потім валялась", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+9 AbOriginal_UA
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+8 Mykola Blogger
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+7 Деніс Войцеховський
показати весь коментар17.09.2024 15:25
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Чи ця "Zala" - це зменшене від "******" ?
"Наука" на кацапії була привезена німкенею катєріною2 яка привезла німецьких математиків в пєтербург, які зловили для своїх єксперіментів лише одного лаптя ломоносова що в лаптях прийшов з мурманська "посмотреть собачку"