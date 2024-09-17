Дрон-камикадзе успешно атакует вражеский беспилотник "Zala". ВИДЕО

Оператор дронов из 77-й ОАэМБр с помощью дрона-камикадзе сбил российский беспилотник "Zala".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Еще одна российская Zala не наведёт Ланцет или КАБ. Цель уничтожили воины подразделения Рубака 77 ОАэМБр. Можно увидеть и как она потом валялась", - отмечается в комментарии к публикации.

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