Дрон-камикадзе успешно атакует вражеский беспилотник "Zala". ВИДЕО
Оператор дронов из 77-й ОАэМБр с помощью дрона-камикадзе сбил российский беспилотник "Zala".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Еще одна российская Zala не наведёт Ланцет или КАБ. Цель уничтожили воины подразделения Рубака 77 ОАэМБр. Можно увидеть и как она потом валялась", - отмечается в комментарии к публикации.
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Чи ця "Zala" - це зменшене від "******" ?
"Наука" на кацапії була привезена німкенею катєріною2 яка привезла німецьких математиків в пєтербург, які зловили для своїх єксперіментів лише одного лаптя ломоносова що в лаптях прийшов з мурманська "посмотреть собачку"