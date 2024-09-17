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Дрон-камикадзе успешно атакует вражеский беспилотник "Zala". ВИДЕО

Оператор дронов из 77-й ОАэМБр с помощью дрона-камикадзе сбил российский беспилотник "Zala".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Еще одна российская Zala не наведёт Ланцет или КАБ. Цель уничтожили воины подразделения Рубака 77 ОАэМБр. Можно увидеть и как она потом валялась", - отмечается в комментарии к публикации.

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Автор: 

армия РФ (19249) беспилотник (3601) уничтожение (6938) бой (166)


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Топ комментарии
+9
А чого це кацапи свої БПЛА називають іноземною мовою?
Чи ця "Zala" - це зменшене від "******" ?
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17.09.2024 15:32
+8
Повага! Оператор - снайпер! Подяка всім, кто забезпечив перехоплення цього небезпечного ворожого розвідувального БПЛА "Zala". Надалі більше вдалих повітряних боїв!
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17.09.2024 15:23
+7
Замість великого "спасибі" краще маленький донат.
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17.09.2024 15:25
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Повага! Оператор - снайпер! Подяка всім, кто забезпечив перехоплення цього небезпечного ворожого розвідувального БПЛА "Zala". Надалі більше вдалих повітряних боїв!
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17.09.2024 15:23 Ответить
Замість великого "спасибі" краще маленький донат.
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17.09.2024 15:25 Ответить
А чого це кацапи свої БПЛА називають іноземною мовою?
Чи ця "Zala" - це зменшене від "******" ?
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17.09.2024 15:32 Ответить
А що у кацапів коли було своє?
"Наука" на кацапії була привезена німкенею катєріною2 яка привезла німецьких математиків в пєтербург, які зловили для своїх єксперіментів лише одного лаптя ломоносова що в лаптях прийшов з мурманська "посмотреть собачку"
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17.09.2024 16:44 Ответить
Супер.
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17.09.2024 15:37 Ответить
Збив Стерненко ?
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17.09.2024 15:40 Ответить
Я этого лаптеногого забанил
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17.09.2024 15:48 Ответить
"Йому би на віраж піти - а він потягнув.... і....." - Слава Україні!
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17.09.2024 16:12 Ответить
Спільнота Стерненка, Бутусов реально воюють, заміняють ОТУ, ОСУВ і всякі інші утворення. Проти них Безмогла і дауни при великих зірках і посадах
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17.09.2024 16:13 Ответить
...яневтікбонелох приревнує.Он на провладних "тєлєгах" Бутусова уже більше місяця поливають вишуканою брехнею.
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17.09.2024 19:16 Ответить
Навіщо втрачати дрон - чи не простіше підвісити стрічку із залізяками і підвести її до гвинта ворожого дрона?
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17.09.2024 16:27 Ответить
намотає стрічку разом з дроном і всеодно втратять, по друге, а якщо в крило, а якщо знизу, тут головне влучити і вибух гарантовано знищить дрона. і збитки, що може завдати те кацапське лайно набагато більші ніж вартість дрона, щоб збити.
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17.09.2024 17:29 Ответить
Ні, щойно гвинт намотає стрічку, український дрон її скидає. втрачається тільки стрічка
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17.09.2024 18:04 Ответить
а ти уявляєш з якою швидкістю воно крутить і намотає, і в повітрі стрічка буде мотиляти в різні сторони, тому ідея абсолютно безглузда. спробуй на такій щвидкості тримаючи в руках стрічку на вентилятор кинути, без руки можеш залишитись.
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17.09.2024 21:20 Ответить
На стрічці залізні бруски арматури, дрон скидає стрічку так само, як і всі інші скіди - відразу після контакту з гвинтом
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17.09.2024 21:23 Ответить
тут колись був один икзперд з усього особливо з військових тіхналогій иГорЛ, не твій брат?
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17.09.2024 21:32 Ответить
На початку війни так звані колишні свободівці типу мирного срали на Стерненка , Притулу, які збирав гроші на дрони і пищав, скільки можна збирати грошей!
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17.09.2024 16:59 Ответить
 
 