На Курщине под артиллерийский удар бойцов 22 ОМБр попала российская БМП, из которой в панике десантировались оккупанты. ВИДЕО

Артиллеристы и аэроразведчики 22-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм российских военных, которые пытались закрепиться в лесопосадке в Курской области. Оккупанты попытались высадить десант из БМП, но оказались под ударами артиллерии наших бойцов.

Как передает Цензор.НЕТ, о деталях неудачного десантирования ВС РФ сообщили в соцсети.

"Очевидно, россияне не ожидали, что украинские воины окажутся настолько близко, и начали десантироваться с БМП (которая их чуть не раздавила) просто под шквальным огнем, с плохими для себя последствиями", - добавили в публикации.

Из бронемашины успело выпрыгнуть около пяти оккупантов, когда по ним начали бить украинские защитники. Российская БМП поехала назад, давя десантников, которые оказались позади и попали в машину. Некоторые же военные ВС РФ позже растерянно прятались посреди поля.

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