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Новости Видео Война
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На Курщине под артиллерийский удар бойцов 22 ОМБр попала российская БМП, из которой в панике десантировались оккупанты. ВИДЕО

Артиллеристы и аэроразведчики 22-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм российских военных, которые пытались закрепиться в лесопосадке в Курской области. Оккупанты попытались высадить десант из БМП, но оказались под ударами артиллерии наших бойцов.

Как передает Цензор.НЕТ, о деталях неудачного десантирования ВС РФ сообщили в соцсети.

"Очевидно, россияне не ожидали, что украинские воины окажутся настолько близко, и начали десантироваться с БМП (которая их чуть не раздавила) просто под шквальным огнем, с плохими для себя последствиями", - добавили в публикации.

Из бронемашины успело выпрыгнуть около пяти оккупантов, когда по ним начали бить украинские защитники. Российская БМП поехала назад, давя десантников, которые оказались позади и попали в машину. Некоторые же военные ВС РФ позже растерянно прятались посреди поля.

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уничтожение (6938) БМП (401) Курск (1098) 22 отдельная механизированная бригада (12)


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На покровскому напрямку снарядів не вистачає та йде здача сіл та містечок, а тут одного рашиста снарялами ганяють.
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17.09.2024 19:09 Ответить
Не скіглі....
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17.09.2024 19:26 Ответить
Розсмішили орки, отого прутіна…. Усьо ж,па плану було??
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17.09.2024 19:36 Ответить
 
 