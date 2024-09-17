Окупанти прийняли бійців "Азову" за своїх: "Ви попали до чистокровного українця, прошу швидко їб#лом в пол!". ВIДЕО
Воїни 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України виявили групу російських загарбників у лісі на Луганщині та зобразили з себе розвідників ЗС РФ.
Зокрема азовці видали себе за розвідку ВДВ і вийшли на позиції окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми ледве вас не застрелили, подумали, що ви - укропи", - сказав один з росіян нашому бійцю.
А вже за кілька хвилин український військовий зізнався, що "росіяни попали до чистокровного українця", тож наші воїни полонили трьох російських солдатів.
"Руки за голову. Прошу швидко їб#лом в пол. Ведіть себе добре і все буде добре", - наказав наш воїн.
Топ коментарі
+11 Yarosh #589707
показати весь коментар17.09.2024 19:45
+10 Dust
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+7 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар17.09.2024 19:44
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Азовці, звісно ж !
молодці азовці, операція в кращих традиціях запорожців і пластунів-розвідників
вони один одного ледве розуміють, а ви кажете акцент
цих тупоголових і разводити навіть нецікаво...
А тут хтось волає, що нам російська не потрібна.. А оно бачите, як згодилася!! І такі випадки далееееко не поодинокі!