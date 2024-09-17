Окупанти прийняли бійців "Азову" за своїх: "Ви попали до чистокровного українця, прошу швидко їб#лом в пол!". ВIДЕО

Воїни 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України виявили групу російських загарбників у лісі на Луганщині та зобразили з себе розвідників ЗС РФ.

Зокрема азовці видали себе за розвідку ВДВ і вийшли на позиції окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ледве вас не застрелили, подумали, що ви - укропи", - сказав один з росіян нашому бійцю.

А вже за кілька хвилин український військовий зізнався, що "росіяни попали до чистокровного українця", тож наші воїни полонили трьох російських солдатів.

"Руки за голову. Прошу швидко їб#лом в пол. Ведіть себе добре і все буде добре", - наказав наш воїн.

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