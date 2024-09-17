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Окупанти прийняли бійців "Азову" за своїх: "Ви попали до чистокровного українця, прошу швидко їб#лом в пол!". ВIДЕО

Воїни 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України виявили групу російських загарбників у лісі на Луганщині та зобразили з себе розвідників ЗС РФ. 

Зокрема азовці видали себе за розвідку ВДВ і вийшли на позиції окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ледве вас не застрелили, подумали, що ви - укропи", - сказав один з росіян нашому бійцю.

А вже за кілька хвилин український військовий зізнався, що "росіяни попали до чистокровного українця", тож наші воїни полонили трьох російських солдатів.

"Руки за голову. Прошу швидко їб#лом в пол. Ведіть себе добре і все буде добре", - наказав наш воїн.

Також дивіться: Собака гризе тіло російського загарбника, а поруч валяється ще один ліквідований окупант. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17399) Національна гвардія (1533) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+11
На базі Азові та інших подібних підрозділів має будуватися укранське Військо. Слава Богу за укранських Воїнів!
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17.09.2024 19:45
+10
козаки !!!!
Азовці, звісно ж !

молодці азовці, операція в кращих традиціях запорожців і пластунів-розвідників
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17.09.2024 19:44
+7
От як воно буває. Повезло що Козаки до кабздона не відправили.
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17.09.2024 19:44
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17.09.2024 19:37 Відповісти
козаки !!!!
Азовці, звісно ж !

молодці азовці, операція в кращих традиціях запорожців і пластунів-розвідників
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17.09.2024 19:44 Відповісти
От як воно буває. Повезло що Козаки до кабздона не відправили.
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17.09.2024 19:44 Відповісти
Холопи.
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17.09.2024 19:45 Відповісти
На базі Азові та інших подібних підрозділів має будуватися укранське Військо. Слава Богу за укранських Воїнів!
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17.09.2024 19:45 Відповісти
Ну,при всій повазі брати в полон такий зброд-це не привід для піару.
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17.09.2024 19:53 Відповісти
Відео вартує повністю передивитись.
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17.09.2024 20:03 Відповісти
Крилатий вислів воїнів УПА- "свої це- перевтілені кромуняки які в 1944-46 році під видом вояків УПА- будинки українців спалювали.
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17.09.2024 20:26 Відповісти
Так акцент же у нашіх вйськових український! Невжев них вухи заложило?
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17.09.2024 20:39 Відповісти
***, как с таким акцентом им поверили? Даже не южнороссийский, а явно украинец говорит.
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17.09.2024 20:53 Відповісти
серед полонених кацапів були: філолог, лінгвіст та простий мовознавец-філолог

вони один одного ледве розуміють, а ви кажете акцент
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17.09.2024 21:01 Відповісти
Нашому треба попрацювати над фрикативом.Добре шо попались мобікі-дурачки.Були б там якісь розумніші солдати були би проблеми.
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17.09.2024 21:42 Відповісти
в мене кішка в разів сто умніша ніш ця кацапня,
цих тупоголових і разводити навіть нецікаво...
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17.09.2024 23:13 Відповісти
по красоте !!!!!!
А тут хтось волає, що нам російська не потрібна.. А оно бачите, як згодилася!! І такі випадки далееееко не поодинокі!
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18.09.2024 14:28 Відповісти
 
 