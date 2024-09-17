УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5048 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 609 40

Собака гризе тіло російського загарбника, а поруч валяється ще один ліквідований окупант. ВIДЕО 18+

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому собака гризе тіло ліквідованого окупанта на полі бою, поки поруч валяється ще один "300" російський солдат.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться: На Курщині під артилерійський удар бійців 22 ОМБр потрапила російська БМП, з якої у паніці десантувалися окупанти. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) тварини (463)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Ну й смачного песику! Головне, щоб не отруївся.
показати весь коментар
17.09.2024 18:14
+14
І з якою ж ненавистю на національній основі він його гризе!
показати весь коментар
17.09.2024 18:17
+13
Іспитиваєт угризєнія...
показати весь коментар
17.09.2024 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну й смачного песику! Головне, щоб не отруївся.
показати весь коментар
17.09.2024 18:14 Відповісти
і заразу не переніс до побратимв ))
показати весь коментар
17.09.2024 18:16 Відповісти
Не їж оте Сірко,,-- то отрута!),
показати весь коментар
17.09.2024 18:15 Відповісти
Іспитиваєт угризєнія...
показати весь коментар
17.09.2024 18:17 Відповісти
Друг Человека но не кацапа!
показати весь коментар
17.09.2024 19:05 Відповісти
Угризєнія в голом відє
показати весь коментар
17.09.2024 22:26 Відповісти
І з якою ж ненавистю на національній основі він його гризе!
показати весь коментар
17.09.2024 18:17 Відповісти
а якщо то захистники? хто знае...
показати весь коментар
17.09.2024 18:19 Відповісти
той хто знімав - той і знає
показати весь коментар
17.09.2024 18:22 Відповісти
це вже просто шмат м'яса
так воно в природі
показати весь коментар
17.09.2024 18:20 Відповісти
та ні , не все так просто , за деякий час на тих територіях живим небезпечно знаходитися буде навіть після закінченя бойових дій - сформуються зграї собак-людоїдів
показати весь коментар
17.09.2024 21:13 Відповісти
Другого треба в холодильник - на завтра буде.
показати весь коментар
17.09.2024 18:22 Відповісти
собачки не коти - можуть і завтра з'їсти
показати весь коментар
17.09.2024 19:15 Відповісти
залиште трохи свиням..
показати весь коментар
17.09.2024 18:23 Відповісти
Свині від чуми виздихали , чомусь така думка що кацапня нам її і поширила , вже в центрі України спалахи на комплексах , поголів'я знищують і спалюють , а диких днем з вогнем не знайдеш , поля цього року стоять незаймані , жодного сліду свинячого немає ((
показати весь коментар
17.09.2024 21:15 Відповісти
Цензор!
Не завантажуйте всіякую хренью про якись рашистів!
Краще завантажуйте про статки та відпочинки зелені та мєрів міст, які крудуть на тлі війни!
показати весь коментар
17.09.2024 18:33 Відповісти
історія жизні кацапа-жил как сабака падох как сабака і бил сожран сабакамі...
показати весь коментар
17.09.2024 18:33 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2024 18:47 Відповісти
"так кацапів ненавиджу, що більше їсти їїх не можу"
показати весь коментар
17.09.2024 19:17 Відповісти
Кацапські втрати пішли на користь песику.
показати весь коментар
17.09.2024 19:26 Відповісти
А в уол стріт джорнал бачили?
показати весь коментар
17.09.2024 18:48 Відповісти
Тот, что под навесом в тени лежит, он посвежее будет. Смачного пёсику.
показати весь коментар
17.09.2024 18:52 Відповісти
Клонувати песиків, створити бригаду і кацапам кабздець !
показати весь коментар
17.09.2024 18:58 Відповісти
вже над цим працюють...

показати весь коментар
17.09.2024 19:50 Відповісти
Собака "укро-нацист".
показати весь коментар
17.09.2024 19:05 Відповісти
Собака собачатину не їсть,значить кацапи все ж свині а не собаки...
показати весь коментар
17.09.2024 19:07 Відповісти
кацапи не свині , а тварюки , до свиней їм як до Києва рачки , то німці їх погано вивчили що швайне кликали ((
показати весь коментар
17.09.2024 21:17 Відповісти
Чого ви хочете досягти, публікуючи таке?
Відволікаєте увагу від загальних про..обів командування та влади?
Намагаєтесь втулити хоч щось приємне в загальний потік невтішних новин?
Чи «расчлєньонка» все, що вам лишилось
Ну от, нафуя?
показати весь коментар
17.09.2024 19:12 Відповісти
Тільки подумаймо про наших загиблих воїнів яких зе гнидяцька влада-з своїх наратив для військового командування ЗСУ- вважає безвісті зниклими,з мети "економії коштів на виплати"щож ви таке зегниди плідне да останні 3 роки видали для Перемоги України,економите на біді та горю родин загиблих,вам зелена сволота ставити свіки в храмах,щоби ви чим скоріше повиздихали.
показати весь коментар
17.09.2024 19:17 Відповісти
Думати потрібно , але не чуди про "економію" - на зниклого безвісти ідуть нарахування , про іншу муть із загиблими помовчу бо заклюють горе-патріоти ((
показати весь коментар
17.09.2024 21:19 Відповісти
жалко пса хоч би не отруївся
показати весь коментар
17.09.2024 19:20 Відповісти
Пес - 300-й. На переднюю правую лапу не становится.
показати весь коментар
17.09.2024 19:26 Відповісти
Бери вище - пожерши кацап'ятини він намагається стати прямоходячим (( поліграф поліграфович без операції коротше кажучи ......
показати весь коментар
17.09.2024 21:22 Відповісти
бідні тварини... маю на увазі собачку..(
показати весь коментар
17.09.2024 19:45 Відповісти
Пес не худий ,кацапського "супермаркету" вистачає.
показати весь коментар
17.09.2024 20:36 Відповісти
Долго думал я о том, как попасть на СВО
Мне лимон рублями обещали...
В туже ночь погиб я глупо, а собачки кожу с трупа
Раз! И сняли!
показати весь коментар
17.09.2024 21:15 Відповісти
Пес канібал, паходу...
показати весь коментар
17.09.2024 21:30 Відповісти
вважаєте кацапа розвинутим до рівня песиків? В мене є сумніви.
показати весь коментар
17.09.2024 21:35 Відповісти
Хлопці! Не шумить, у песика святковий обід!
показати весь коментар
17.09.2024 21:42 Відповісти
Щеб холодильник підкинули - запаси то святе.
показати весь коментар
17.09.2024 22:15 Відповісти
 
 