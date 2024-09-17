Собака гризе тіло російського загарбника, а поруч валяється ще один ліквідований окупант. ВIДЕО 18+

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому собака гризе тіло ліквідованого окупанта на полі бою, поки поруч валяється ще один "300" російський солдат.

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