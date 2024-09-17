Собака гризе тіло російського загарбника, а поруч валяється ще один ліквідований окупант. ВIДЕО 18+
Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому собака гризе тіло ліквідованого окупанта на полі бою, поки поруч валяється ще один "300" російський солдат.
Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+18 Kindrat74
показати весь коментар17.09.2024 18:14
+14 віктор федорович #394174
показати весь коментар17.09.2024 18:17
+13 Алекс Скела
показати весь коментар17.09.2024 18:17
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так воно в природі
Не завантажуйте всіякую хренью про якись рашистів!
Краще завантажуйте про статки та відпочинки зелені та мєрів міст, які крудуть на тлі війни!
Відволікаєте увагу від загальних про..обів командування та влади?
Намагаєтесь втулити хоч щось приємне в загальний потік невтішних новин?
Чи «расчлєньонка» все, що вам лишилось
Ну от, нафуя?
Мне лимон рублями обещали...
В туже ночь погиб я глупо, а собачки кожу с трупа
Раз! И сняли!