Собака грызет тело российского захватчика, а рядом валяется еще один ликвидированный оккупант. ВИДЕО 18+

Брошенные на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой собака грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя, пока рядом валяется еще один "300" российский солдат.

Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите: На Курщине под артиллерийский удар бойцов 22 ОМБр попала российская БМП, из которой в панике десантировались оккупанты. ВИДЕО