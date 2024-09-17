Собака грызет тело российского захватчика, а рядом валяется еще один ликвидированный оккупант. ВИДЕО 18+
Брошенные на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой собака грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя, пока рядом валяется еще один "300" российский солдат.
Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
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+18 Kindrat74
показать весь комментарий17.09.2024 18:14
+14 віктор федорович #394174
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+13 Алекс Скела
показать весь комментарий17.09.2024 18:17
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так воно в природі
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Краще завантажуйте про статки та відпочинки зелені та мєрів міст, які крудуть на тлі війни!
Відволікаєте увагу від загальних про..обів командування та влади?
Намагаєтесь втулити хоч щось приємне в загальний потік невтішних новин?
Чи «расчлєньонка» все, що вам лишилось
Ну от, нафуя?
Мне лимон рублями обещали...
В туже ночь погиб я глупо, а собачки кожу с трупа
Раз! И сняли!