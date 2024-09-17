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Собака грызет тело российского захватчика, а рядом валяется еще один ликвидированный оккупант. ВИДЕО 18+

Брошенные на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой собака грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя, пока рядом валяется еще один "300" российский солдат.

Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите: На Курщине под артиллерийский удар бойцов 22 ОМБр попала российская БМП, из которой в панике десантировались оккупанты. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) животные (932)


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Топ комментарии
+18
Ну й смачного песику! Головне, щоб не отруївся.
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17.09.2024 18:14
+14
І з якою ж ненавистю на національній основі він його гризе!
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17.09.2024 18:17
+13
Іспитиваєт угризєнія...
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17.09.2024 18:17
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Ну й смачного песику! Головне, щоб не отруївся.
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17.09.2024 18:14 Ответить
і заразу не переніс до побратимв ))
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17.09.2024 18:16 Ответить
Не їж оте Сірко,,-- то отрута!),
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17.09.2024 18:15 Ответить
Іспитиваєт угризєнія...
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17.09.2024 18:17 Ответить
Друг Человека но не кацапа!
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17.09.2024 19:05 Ответить
Угризєнія в голом відє
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17.09.2024 22:26 Ответить
І з якою ж ненавистю на національній основі він його гризе!
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17.09.2024 18:17 Ответить
а якщо то захистники? хто знае...
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17.09.2024 18:19 Ответить
той хто знімав - той і знає
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17.09.2024 18:22 Ответить
це вже просто шмат м'яса
так воно в природі
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17.09.2024 18:20 Ответить
та ні , не все так просто , за деякий час на тих територіях живим небезпечно знаходитися буде навіть після закінченя бойових дій - сформуються зграї собак-людоїдів
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17.09.2024 21:13 Ответить
Другого треба в холодильник - на завтра буде.
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17.09.2024 18:22 Ответить
собачки не коти - можуть і завтра з'їсти
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17.09.2024 19:15 Ответить
залиште трохи свиням..
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17.09.2024 18:23 Ответить
Свині від чуми виздихали , чомусь така думка що кацапня нам її і поширила , вже в центрі України спалахи на комплексах , поголів'я знищують і спалюють , а диких днем з вогнем не знайдеш , поля цього року стоять незаймані , жодного сліду свинячого немає ((
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17.09.2024 21:15 Ответить
Цензор!
Не завантажуйте всіякую хренью про якись рашистів!
Краще завантажуйте про статки та відпочинки зелені та мєрів міст, які крудуть на тлі війни!
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17.09.2024 18:33 Ответить
історія жизні кацапа-жил как сабака падох как сабака і бил сожран сабакамі...
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17.09.2024 18:33 Ответить
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17.09.2024 18:47 Ответить
"так кацапів ненавиджу, що більше їсти їїх не можу"
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17.09.2024 19:17 Ответить
Кацапські втрати пішли на користь песику.
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17.09.2024 19:26 Ответить
А в уол стріт джорнал бачили?
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17.09.2024 18:48 Ответить
Тот, что под навесом в тени лежит, он посвежее будет. Смачного пёсику.
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17.09.2024 18:52 Ответить
Клонувати песиків, створити бригаду і кацапам кабздець !
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17.09.2024 18:58 Ответить
вже над цим працюють...

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17.09.2024 19:50 Ответить
Собака "укро-нацист".
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17.09.2024 19:05 Ответить
Собака собачатину не їсть,значить кацапи все ж свині а не собаки...
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17.09.2024 19:07 Ответить
кацапи не свині , а тварюки , до свиней їм як до Києва рачки , то німці їх погано вивчили що швайне кликали ((
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17.09.2024 21:17 Ответить
Чого ви хочете досягти, публікуючи таке?
Відволікаєте увагу від загальних про..обів командування та влади?
Намагаєтесь втулити хоч щось приємне в загальний потік невтішних новин?
Чи «расчлєньонка» все, що вам лишилось
Ну от, нафуя?
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17.09.2024 19:12 Ответить
Тільки подумаймо про наших загиблих воїнів яких зе гнидяцька влада-з своїх наратив для військового командування ЗСУ- вважає безвісті зниклими,з мети "економії коштів на виплати"щож ви таке зегниди плідне да останні 3 роки видали для Перемоги України,економите на біді та горю родин загиблих,вам зелена сволота ставити свіки в храмах,щоби ви чим скоріше повиздихали.
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17.09.2024 19:17 Ответить
Думати потрібно , але не чуди про "економію" - на зниклого безвісти ідуть нарахування , про іншу муть із загиблими помовчу бо заклюють горе-патріоти ((
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17.09.2024 21:19 Ответить
жалко пса хоч би не отруївся
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17.09.2024 19:20 Ответить
Пес - 300-й. На переднюю правую лапу не становится.
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17.09.2024 19:26 Ответить
Бери вище - пожерши кацап'ятини він намагається стати прямоходячим (( поліграф поліграфович без операції коротше кажучи ......
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17.09.2024 21:22 Ответить
бідні тварини... маю на увазі собачку..(
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17.09.2024 19:45 Ответить
Пес не худий ,кацапського "супермаркету" вистачає.
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17.09.2024 20:36 Ответить
Долго думал я о том, как попасть на СВО
Мне лимон рублями обещали...
В туже ночь погиб я глупо, а собачки кожу с трупа
Раз! И сняли!
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17.09.2024 21:15 Ответить
Пес канібал, паходу...
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17.09.2024 21:30 Ответить
вважаєте кацапа розвинутим до рівня песиків? В мене є сумніви.
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17.09.2024 21:35 Ответить
Хлопці! Не шумить, у песика святковий обід!
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17.09.2024 21:42 Ответить
Щеб холодильник підкинули - запаси то святе.
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17.09.2024 22:15 Ответить
 
 