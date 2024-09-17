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Оккупанты приняли бойцов "Азова" за своих: "Вы попали к чистокровному украинцу, прошу быстро еб#лом в пол!". ВИДЕО

Воины 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины обнаружили группу российских захватчиков в лесу на Луганщине и відали себя за разведчиков ВС РФ.

В частности азовцы выдали себя за разведку ВДВ и вышли на позиции оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы чуть вас не застрелили, подумали, что вы - укропы", - сказал один из россиян нашему бойцу.

А уже через несколько минут украинский военный признался, что "россияне попали к чистокровному украинцу", поэтому наши воины взяли в плен трех российских солдат.

"Руки за голову. Прошу быстро еб#лом в пол. Ведите себя хорошо и все будет хорошо", - приказал наш воин.

Смотрите также: Собака грызет тело российского захватчика, а рядом валяется еще один ликвидированный оккупант. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19249) Национальная гвардия (2122) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+11
На базі Азові та інших подібних підрозділів має будуватися укранське Військо. Слава Богу за укранських Воїнів!
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17.09.2024 19:45
+10
козаки !!!!
Азовці, звісно ж !

молодці азовці, операція в кращих традиціях запорожців і пластунів-розвідників
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17.09.2024 19:44
+7
От як воно буває. Повезло що Козаки до кабздона не відправили.
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17.09.2024 19:44
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17.09.2024 19:37 Ответить
козаки !!!!
Азовці, звісно ж !

молодці азовці, операція в кращих традиціях запорожців і пластунів-розвідників
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17.09.2024 19:44 Ответить
От як воно буває. Повезло що Козаки до кабздона не відправили.
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17.09.2024 19:44 Ответить
Холопи.
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17.09.2024 19:45 Ответить
На базі Азові та інших подібних підрозділів має будуватися укранське Військо. Слава Богу за укранських Воїнів!
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17.09.2024 19:45 Ответить
Ну,при всій повазі брати в полон такий зброд-це не привід для піару.
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17.09.2024 19:53 Ответить
Відео вартує повністю передивитись.
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17.09.2024 20:03 Ответить
Крилатий вислів воїнів УПА- "свої це- перевтілені кромуняки які в 1944-46 році під видом вояків УПА- будинки українців спалювали.
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17.09.2024 20:26 Ответить
Так акцент же у нашіх вйськових український! Невжев них вухи заложило?
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17.09.2024 20:39 Ответить
***, как с таким акцентом им поверили? Даже не южнороссийский, а явно украинец говорит.
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17.09.2024 20:53 Ответить
серед полонених кацапів були: філолог, лінгвіст та простий мовознавец-філолог

вони один одного ледве розуміють, а ви кажете акцент
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17.09.2024 21:01 Ответить
Нашому треба попрацювати над фрикативом.Добре шо попались мобікі-дурачки.Були б там якісь розумніші солдати були би проблеми.
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17.09.2024 21:42 Ответить
в мене кішка в разів сто умніша ніш ця кацапня,
цих тупоголових і разводити навіть нецікаво...
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17.09.2024 23:13 Ответить
по красоте !!!!!!
А тут хтось волає, що нам російська не потрібна.. А оно бачите, як згодилася!! І такі випадки далееееко не поодинокі!
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18.09.2024 14:28 Ответить
 
 