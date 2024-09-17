Оккупанты приняли бойцов "Азова" за своих: "Вы попали к чистокровному украинцу, прошу быстро еб#лом в пол!". ВИДЕО

Воины 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины обнаружили группу российских захватчиков в лесу на Луганщине и відали себя за разведчиков ВС РФ.

В частности азовцы выдали себя за разведку ВДВ и вышли на позиции оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы чуть вас не застрелили, подумали, что вы - укропы", - сказал один из россиян нашему бойцу.

А уже через несколько минут украинский военный признался, что "россияне попали к чистокровному украинцу", поэтому наши воины взяли в плен трех российских солдат.

"Руки за голову. Прошу быстро еб#лом в пол. Ведите себя хорошо и все будет хорошо", - приказал наш воин.

Смотрите также: Собака грызет тело российского захватчика, а рядом валяется еще один ликвидированный оккупант. ВИДЕО 18+