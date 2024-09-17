Оккупанты приняли бойцов "Азова" за своих: "Вы попали к чистокровному украинцу, прошу быстро еб#лом в пол!". ВИДЕО
Воины 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины обнаружили группу российских захватчиков в лесу на Луганщине и відали себя за разведчиков ВС РФ.
В частности азовцы выдали себя за разведку ВДВ и вышли на позиции оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы чуть вас не застрелили, подумали, что вы - укропы", - сказал один из россиян нашему бойцу.
А уже через несколько минут украинский военный признался, что "россияне попали к чистокровному украинцу", поэтому наши воины взяли в плен трех российских солдат.
"Руки за голову. Прошу быстро еб#лом в пол. Ведите себя хорошо и все будет хорошо", - приказал наш воин.
Топ комментарии
+11 Yarosh #589707
показать весь комментарий17.09.2024 19:45
+10 Dust
показать весь комментарий17.09.2024 19:44
+7 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий17.09.2024 19:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Азовці, звісно ж !
молодці азовці, операція в кращих традиціях запорожців і пластунів-розвідників
вони один одного ледве розуміють, а ви кажете акцент
цих тупоголових і разводити навіть нецікаво...
А тут хтось волає, що нам російська не потрібна.. А оно бачите, як згодилася!! І такі випадки далееееко не поодинокі!