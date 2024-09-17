После уничтожения танка оккупанты сломя голову убегают в укрытие, где их позже атакует дрон-камикадзе. ВИДЕО
Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили и ударным дроном уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж вражеской бронемашины выжил и пытался спрятаться в заброшенном здании, однако украинские защитники атаковали дроном-камикадзе укрытие вместе с оккупантами.
Напомним, сегодня мы сообщали о том, что на Курщине под артиллерийский удар бойцов 22 ОМБр попала российская БМП, из которой в панике десантировались оккупанты. Из бронемашины успело выпрыгнуть около пяти оккупантов, тогда по ним начали бить украинские защитники. Российская БМП поехала назад, давя десантников, которые оказались позади.
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