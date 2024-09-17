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Новости Видео Война
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Воины 66-й ОМБр ликвидировали по меньшей мере шестерых российских штурмовиков. ВИДЕО

Воины 1-го мехбата 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго ликвидировали группу российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео можно насчитать по меньшей мере шесть оккупантов, которых метко атаковали наши бойцы.

Смотрите также: После уничтожения танка оккупанты сломя голову убегают в укрытие, где их позже атакует дрон-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) ликвидация (3544) 66 отдельная механизированная бригада (29)


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Віина дронів - хер де сховаєшся
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17.09.2024 21:09 Ответить
Те що кацапи витворяють з нашими полоненими по за
людским разумом! Іх треба нищіти без всілякого жалю!
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17.09.2024 21:31 Ответить
Смерть кацапам!
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17.09.2024 21:32 Ответить
 
 