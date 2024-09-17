Воины 66-й ОМБр ликвидировали по меньшей мере шестерых российских штурмовиков. ВИДЕО

Воины 1-го мехбата 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго ликвидировали группу российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео можно насчитать по меньшей мере шесть оккупантов, которых метко атаковали наши бойцы.

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