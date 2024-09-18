Бійці 117 ОМБр збили у небі російський розвідувальний безпілотник SuperCam. ВIДЕО
Воїни 117-ої окремої механізованої бригади за допомогою дрона-камікадзе збили російський розвідувальний безпілотник SuperCam.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, вчора український оператор дрона-камікадзе знищив російський безпілотник "Zala Z-16".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Colt
показати весь коментар18.09.2024 21:52 Відповісти Мені подобається 1
Hulio
показати весь коментар18.09.2024 22:25 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль