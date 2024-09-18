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Бійці 117 ОМБр збили у небі російський розвідувальний безпілотник SuperCam. ВIДЕО

Воїни 117-ої окремої механізованої бригади за допомогою дрона-камікадзе збили російський розвідувальний безпілотник SuperCam.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вчора український оператор дрона-камікадзе знищив російський безпілотник "Zala Z-16".

Дивіться: Російський солдат про те, як їх залякували: "Говорили, что в украинском плену отрезают нос и уши. Ну и яйца тоже". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4190) знищення (7293) дрони (4739)


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Ахтунг, ахтунг ! Покришкін сбіт !
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18.09.2024 21:52 Відповісти
"Птічку залко"
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18.09.2024 22:25 Відповісти
 
 