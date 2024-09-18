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Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в районе Приютного на Запорожье. ВИДЕО

Воины 14-й отдельной механизированной бригады нанесли сокрушительный удар по позициям российских захватчиков в районе Приютного в Запорожской области.

Благодаря слаженной работе наших защитников, враг понес значительные потери в живой силе и технике и россияне не смогли закрепиться на своих позициях, сообщает Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19318) ликвидация (3563) Запорожская область (3097)


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"Приютили" п#дарів
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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18.09.2024 23:13 Ответить
Дуже гарно!
Ось тепер я засну.....
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18.09.2024 23:16 Ответить
Орки, мабуть, за нємкамі, на бірлін, збиралися їхати, через Україну…
А воно, он, як неловко у них вийшло! Хлопок, задимлєніє, а вспишку, орки уже і не побачили… Ні к чєму вспишка..
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18.09.2024 23:20 Ответить
Героям України слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.09.2024 23:22 Ответить
 
 