Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в районе Приютного на Запорожье. ВИДЕО
Воины 14-й отдельной механизированной бригады нанесли сокрушительный удар по позициям российских захватчиков в районе Приютного в Запорожской области.
Благодаря слаженной работе наших защитников, враг понес значительные потери в живой силе и технике и россияне не смогли закрепиться на своих позициях, сообщает Цензор.НЕТ.
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Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Ось тепер я засну.....
А воно, он, як неловко у них вийшло! Хлопок, задимлєніє, а вспишку, орки уже і не побачили… Ні к чєму вспишка..