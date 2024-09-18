Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в районе Приютного на Запорожье. ВИДЕО

Воины 14-й отдельной механизированной бригады нанесли сокрушительный удар по позициям российских захватчиков в районе Приютного в Запорожской области.

Благодаря слаженной работе наших защитников, враг понес значительные потери в живой силе и технике и россияне не смогли закрепиться на своих позициях, сообщает Цензор.НЕТ.

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