Вночі найактивнішими напрямками були Курахівській та Покровський, - речник НГУ Музичук

Минулої ночі особливо активні зіткнення зафіксовані на схід від Селидового, а також у районах Гродівки та Українська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"Тут відбулася найбільша кількість боєзіткнень протягом доби. Переважають штурми за допомогою піхоти", - розповів представник Нацгвардії.

Така тактика може свідчити про намагання ворога знайти слабкі місця в українській обороні або про брак важкої техніки для проведення масштабних наступальних операцій.

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"Противник намагається атакувати по лінії понад 10 населених пунктів. Найактивніші бойові дії, в районі виконання наших підрозділів, це східніше Селидово, в районі Гродієвки та Українська", - зазначив Музичук.

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