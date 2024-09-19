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СБУ (12500) Харків (5428) коригування (43) КАБ (278)

Наводив російські КАБи на позиції Сил оборони: СБУ затримала агента РФ у Харкові

Агент ГРУ РФ затриманий на Харківщині

Служба безпеки затримала у Харкові агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник коригував ракетно-бомбові удари росії по прифронтовому місту та прилеглих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку.

"Щоб навести керовані авіабомби та ракетне озброєння на локації Сил оборони, російська спецслужба дистанційно завербувала 42-річного безробітного з обласного центру. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи у Телеграм-каналах", - повідомили в Службі безпеки.

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Там на нього вийшов кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) і запропонував співпрацю.

За вказівкою російського спецслужбіста агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони.

Потім він позначав відповідні координати на гугл-картах та месенджером відправляв "звіт" своєму російському куратору.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ.

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Після документування кожного кроку злочинних дій фігуранта його було затримано у власному помешканні.

Під час обшуків у агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським ГРУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 
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Топ коментарі
+5
На мінні поля підора!
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19.09.2024 10:19
+5
Ще раз про безробітних.

Війна не той час коли хтось має право не працювати, якщо не інвалід.

Чомусь легко було заборонити всім чоловікам виїжджати, але чомусь страшенно важко заборонити всім хто немає інвалідності не працювати.

Вулицями все більше вештаються алкоголіки, наркомани, бомжі які за дозу, ща пляшку, за пару доларів що хочешь продадуть, навіть.рідну матір.

Час всім дати роботу. Самий час!
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19.09.2024 10:22
+4
Украіна тобі поперек горла стала? - то виідь *****!
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19.09.2024 10:18
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Украіна тобі поперек горла стала? - то виідь *****!
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19.09.2024 10:18 Відповісти
На мінні поля підора!
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19.09.2024 10:19 Відповісти
З цього покидька може бути лише одна користь - обмінний фонд. Але спочатку вирок суду - довічне
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19.09.2024 10:19 Відповісти
Краще на пустити на органи, а що залишиться на корм для котів і собак!
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19.09.2024 10:27 Відповісти
тварин не шкода? бо отруйне
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19.09.2024 10:31 Відповісти
Ще раз про безробітних.

Війна не той час коли хтось має право не працювати, якщо не інвалід.

Чомусь легко було заборонити всім чоловікам виїжджати, але чомусь страшенно важко заборонити всім хто немає інвалідності не працювати.

Вулицями все більше вештаються алкоголіки, наркомани, бомжі які за дозу, ща пляшку, за пару доларів що хочешь продадуть, навіть.рідну матір.

Час всім дати роботу. Самий час!
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19.09.2024 10:22 Відповісти
Доти доки влада України буде толерантно відноситись до зрадників, диверсантів, коригувальників, колоборантів доти будуть в нас вбивства, взриви об'єктів, коригування обстрілів ракетами та дронами і будуть гинути українці. Владі, верховній раді треба вже кінець кінцем зрозуміти що в Україні війна і є загроза існуванню держави. Тому цих покидьків треба знищувати, іншого виходу немає. Або вони знищать нас.
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19.09.2024 10:23 Відповісти
А якщо ця влада і є такою ж?
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19.09.2024 10:27 Відповісти
Кадровий співробітник фсб вийшов на цього ПІДОРА раніше ніж співробітники Сбу, щчо за ***** Малюк?!!!
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19.09.2024 10:23 Відповісти
Малюком керує д'Єрьмак.
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19.09.2024 12:04 Відповісти
вбивайте цих тварюк!! Щоб вони повітря навіть не псували українське. Падли прокляті.
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19.09.2024 10:35 Відповісти
Скільки ще таких підарасів знаходиться в моєму рідному Харкові?Завдяки війні,розв'язаної москалями,я переніс два інфаркта,тому боєць з мене нікудишній,а от мужикам з віповідним здоров'ям потрібно самоорганізуватись і виловлювати подібну мразоту,не надіючись на СБУ(процент виявлення яких бажано значно покращити).
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19.09.2024 14:08 Відповісти
 
 