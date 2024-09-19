Наводив російські КАБи на позиції Сил оборони: СБУ затримала агента РФ у Харкові

Служба безпеки затримала у Харкові агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник коригував ракетно-бомбові удари росії по прифронтовому місту та прилеглих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку.

"Щоб навести керовані авіабомби та ракетне озброєння на локації Сил оборони, російська спецслужба дистанційно завербувала 42-річного безробітного з обласного центру. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи у Телеграм-каналах", - повідомили в Службі безпеки.

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Там на нього вийшов кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) і запропонував співпрацю.

За вказівкою російського спецслужбіста агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони.

Потім він позначав відповідні координати на гугл-картах та месенджером відправляв "звіт" своєму російському куратору.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ.

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Після документування кожного кроку злочинних дій фігуранта його було затримано у власному помешканні.

Під час обшуків у агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським ГРУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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