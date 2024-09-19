Утром оккупанты ударили по Харькову, Купянскому и Изюмскому району, есть пострадавшие
Российские захватчики не прекращают обстрелов Харьковщины. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Харьков, Купянский, Харьковский и Изюмский районы. Утром россияне в очередной раз ударили по Харькову и Купянску.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В 6:27 россияне обстреляли Купянск, пострадали три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет. Состояние у всех - среднее. В результате обстрела села Новоплатоновка в 05:41 горит трава.
Обстрелы Харькова
В течение ночи оккупанты несколько раз наносили удары по Харькову. Так, в 23.50 оккупанты атаковали город ракетами С-300. В Шевченковском районе взрывной волной повреждены окна в 9 многоэтажных жилых домах, витрина магазина, в лесу рядом произошел пожар - 1 частный дом, 2 хозяйственные постройки и лесная подстилка на площади 1500 м2.
Утром Харьков был атакован КАБами. В Салтовском районе КАБ попал на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Повреждены окна, ворота. В Индустриальном, в результате обстрела КАБом повреждено здание школы, детского сада и 1 многоквартирного дома.
Ситуация в Купянском районе
В течение 18 сентября Купянский район не раз оказывался под вражеским огнем. В 18.30 враг ударил по селу Глушковка, погибла 55-летняя женщина, пострадал 50-летний мужчина.
В селе Васильевка в результате обстрела из РСЗО горела трава на площади 5 га и трактор.
Трижды враг обстрелял Купянск. В результате обстрелов горел дом, 3 хозяйственные постройки, легковой автомобиль и трава.
В селе Новоосиново в результате обстрела горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 80, трава на площади 300 м кв. Также в результате обстрелов горела трава в пгт Купянск-Узловой
В результате обстрела села Большие Проходы Харьковского района горела трава и дома.
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