Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на суботу, 21 вересня 2024 року, війська РФ завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ворожого удару по Кривому Рогу

За його словами, наразі вже відомо про 3 загиблих, серед яких - дитина. Є також поранені.

"Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок - 75 і 79 років. Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - уточнив очільник регіону.

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Пошкодження у Кривому Розі

За даними ОВА,пошкоджено приватні житлові будинки.

Більше подробиць щодо російської атаки на місто Лисак пообіцяв надати згодом.

Згодом Лисак опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки ворожого удару по Кривому Рогу.











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