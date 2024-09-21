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Дніпропетровщина (3261) Кривий Ріг (1254) обстріл (27087)

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на суботу, 21 вересня 2024 року, війська РФ завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ворожого удару по Кривому Рогу

За його словами, наразі вже відомо про 3 загиблих, серед яких - дитина. Є також поранені.

"Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок - 75 і 79 років. Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - уточнив очільник регіону.

Також читайте: Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: Кількість постраждалих збільшилася до 6, пошкоджено понад пів сотні багатоповерхівок, 5 навчальних закладів та 8 магазинів. ФОТОрепортаж

Пошкодження у Кривому Розі

За даними ОВА,пошкоджено приватні житлові будинки.

Більше подробиць щодо російської атаки на місто Лисак пообіцяв надати згодом.

Згодом Лисак опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки ворожого удару по Кривому Рогу.

Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу

Як повідомлялося, напередодні ввечері ворог атакував Харків КАБами, постраждали 15 осіб.

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Кацапские мрази!
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21.09.2024 07:40 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів,знову вбивство дітей ,за ці злочини вам виродки ніколи прощення не буде.
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21.09.2024 08:06 Відповісти
Беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Тихорецке Краснодарского края. Местные жители публикуют видео с эффектными взрывами и вторичной детонацией.
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21.09.2024 08:26 Відповісти
Российские соцсети сообщают об еще одном ударе БПЛА по арсеналу ГРАУ в Тверской области. На этот раз - по арсеналу N23.
В ночь на субботу, 21 сентября, в Тверской области России произошел очередной пожар на складе боеприпасов. В этот раз под удар попал 23 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ)
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21.09.2024 08:28 Відповісти
Все ж таки наносити удари треба не тільки по кацапським військовим об*єктам, але і треба вбивати їхнє цивільне населення в пропорції: трьох кацапів за одного українця ( враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1)👈
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21.09.2024 10:38 Відповісти
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21.09.2024 16:50 Відповісти
 
 