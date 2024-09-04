Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: Кількість постраждалих збільшилася до 6, пошкоджено понад пів сотні багатоповерхівок, 5 навчальних закладів та 8 магазинів. ФОТОрепортаж

Унаслідок удару росіян по Кривому Рогу вже відомо про 6 постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.



"У Кривому Розі вже 6 постраждалих. Після ракетної атаки на місто з переломом 58-річна жінка. Вона буде у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що кількість багатоповерхівок, де побиті вікна, перевищила пів сотні. У місті пошкоджено 5 навчальних закладів та 8 магазинів. Зачепило бізнес-центр, кафе, салони краси. Побиті також 9 автівок місцевих мешканців.

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"Людям надають психологічну допомогу. Поруч з ними всі служби та благодійники. Одні фіксують руйнування. Інші видають будматеріали, аби тимчасово закрити побите", - додав голова ОВА.

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Атака РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.