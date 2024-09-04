Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: Количество пострадавших увеличилось до 6, повреждено более полусотни многоэтажек, 5 учебных заведений и 8 магазинов. ФОТОрепортаж

В результате удара россиян по Кривому Рогу уже известно о 6 пострадавших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.



"В Кривом Роге уже 6 пострадавших. После ракетной атаки на город с переломом 58-летняя женщина. Она будет в больнице", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество многоэтажек, где побиты окна, превысило полсотни. В городе повреждены 5 учебных заведений и 8 магазинов. Задело бизнес-центр, кафе, салоны красоты. Избиты также 9 автомобилей местных жителей.

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"Людям оказывают психологическую помощь. Рядом с ними все службы и благотворители. Одни фиксируют разрушения. Другие выдают стройматериалы, чтобы временно закрыть побитое", - добавил председатель ОВА.

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Атака РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.