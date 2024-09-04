Последствия удара РФ по Кривому Рогу: Повреждены 4 учебных заведения, дома и гостиница. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге в результате ракетного удара РФ поврежден ряд зданий, в частности учебные заведения и отель.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Побиты аптека и магазины. Такие данные на сейчас.



Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Пострадали 5 человек.

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