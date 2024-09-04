РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16529 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 272 1

Последствия удара РФ по Кривому Рогу: Повреждены 4 учебных заведения, дома и гостиница. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге в результате ракетного удара РФ поврежден ряд зданий, в частности учебные заведения и отель.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Побиты аптека и магазины. Такие данные на сейчас.

Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Пострадали 5 человек.

Также читайте: В Кривом Роге раздался взрыв

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 вересня

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27165)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось давно Буданова не чути.
показать весь комментарий
04.09.2024 10:26 Ответить
 
 