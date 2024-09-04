Наслідки удару РФ по Кривому Рогу: Пошкоджено 4 навчальні заклади, будинки та готель. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено низку будівель, зокрема навчальні заклади та готель.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок. Понівечені аптека і магазини. Такі дані на зараз.
Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Постраждали 5 осіб.
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Макар #591193
показати весь коментар04.09.2024 10:26 Відповісти Мені подобається 0
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