Наслідки удару РФ по Кривому Рогу: Пошкоджено 4 навчальні заклади, будинки та готель. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено низку будівель, зокрема навчальні заклади та готель.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок. Понівечені аптека і магазини. Такі дані на зараз.



Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Постраждали 5 осіб.

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