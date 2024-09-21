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Кривий Ріг (1254) ракети (3926) Повітряні сили (2342)

У напрямку Кривого Рогу швидкісна ціль, - Повітряні сили

ракета,крилата

Вдень 21 вересня 2024 війська РФ знову намагаються атакувати Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Швидкісна ціль в напрямку Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

"Кіровоградщина ракетна небезпека", - додають у Повітряних силах.

Також читайте: 12-річний Максим та його бабуся Валентина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу. ФОТО

Як повідомлялося, вночі 21 вересня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик.

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Хочуть показати ,мовляв ,ще в нас є ракети але це допоки)такими темпами як нащать склади...)
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21.09.2024 13:24 Відповісти
Їм всякі корейці та іранці ще понавозять
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21.09.2024 13:53 Відповісти
Лякають криворізького зеленого клоуна, але схоже йому н@срати на радной горад - батьки з онуками давно в Ізраїлі, сам як не в бункері, так он дремене за океан, охмуряти американців. Ну, а ми відгребемо за усе...
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21.09.2024 18:34 Відповісти
 
 