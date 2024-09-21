12-річний Максим та його бабуся Валентина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу. ФОТО
Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 12-річний Максим та його бабуся Валентина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
"Вони мирно спали у власному будинку. Наразі батьки хлопчика повертаються до Кривого Рогу з іншого міста. Мама хлопчика раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь й наразі перебуває у полоні", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик.
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