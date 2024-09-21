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Кривий Ріг (1254) обстріл (27087) жертви (1709)

12-річний Максим та його бабуся Валентина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу. ФОТО

Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 12-річний Максим та його бабуся Валентина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал. 

Жертви в Кривому Розі
Жертви в Кривому Розі

"Вони мирно спали у власному будинку. Наразі батьки хлопчика повертаються до Кривого Рогу з іншого міста. Мама хлопчика раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь й наразі перебуває у полоні", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наслідки російських обстрілів Кривого Рогу, Дніпра та Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик.

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Топ коментарі
+44
кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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21.09.2024 09:47
+31
Рашистській виродки... Пам'ятайте....відплата обов'язково знайде вас
Співчуття рідним загиблих....
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21.09.2024 09:52
+21
мразота козлорила, будьте ви прокляті навіки.
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21.09.2024 10:16
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кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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21.09.2024 09:47 Відповісти
Рашистській виродки... Пам'ятайте....відплата обов'язково знайде вас
Співчуття рідним загиблих....
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21.09.2024 09:52 Відповісти
Два ока за око, два зуба за зуб. Буде тільки так.
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21.09.2024 09:55 Відповісти
мразота козлорила, будьте ви прокляті навіки.
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21.09.2024 10:16 Відповісти
щирі співчуття родині загиблих .
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21.09.2024 10:18 Відповісти
Нестерпний біль....
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21.09.2024 10:36 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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21.09.2024 10:42 Відповісти
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21.09.2024 11:06 Відповісти
Це жах. Нещасна сім'я - горе за горем.
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21.09.2024 13:26 Відповісти
Независимо от результатов войны, нужно создавать украинский "Моссад" и уничтожать российских военных летчиков по всему Миру. Они должны будут всю оставшуюся жизнь находится в постоянном ожидании расплаты за свои преступления.
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21.09.2024 13:44 Відповісти
я теж так думаю.
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21.09.2024 14:08 Відповісти
Був наш " Моссад " створили при Порошенко , але зелені все скасували.
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21.09.2024 17:05 Відповісти
Згоден з дописувачими про те , що кацапів потрібно знищувати по всьому світу , бо вони мерзенні істоти , вбивці і ворюги ,
які немають права на життя 😡
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21.09.2024 15:17 Відповісти
найбільше горе для батьків. тому максимальна кількість дітей мають жити з родичами за кордоном
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21.09.2024 16:08 Відповісти
З матусями , бабусями , а чоловіки повинні захищати Неньку.
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21.09.2024 17:07 Відповісти
А жінки народжувати Ненці героїв. Норму виконувати теж обов'язок.
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21.09.2024 21:32 Відповісти
Для Зеленского жизнь людей неявляется приоритетной задачей.
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21.09.2024 16:38 Відповісти
А для росеянцев?Приоритет для уничтожения?
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22.09.2024 09:00 Відповісти
Скільки ще СМЕРТЕЙ УКРАЇНЦІВ від рук кривавого прутіна-*****, необхідно, для членів ООН, щоб самозванців московських, витурити з ООН!?!?!?
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21.09.2024 17:10 Відповісти
Вічна пам"ять всим загиблим Українцям від рук фашисто-рашистських окупанців!
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21.09.2024 23:24 Відповісти
Вічна пам'ять всім загиблим українцям від рук рашистської орди. Співчуття рідним та близьким.
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22.09.2024 00:40 Відповісти
Подякуйте криворожці Зеленському який за час війни свої ракети не виробляє, а можливості є, йому дороги важливіші, шоб його в ту дорогу закатали су..у жи..ку
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22.09.2024 09:58 Відповісти
 
 