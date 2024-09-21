Наслідки російських обстрілів Кривого Рогу, Дніпра та Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Минула ніч була важкою для Дніпропетровщини, ворог атакував регіон, є жертви та численні руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Атака на Кривий Ріг

Три людини загинули і три поранені.

Зайнялися 2 приватні будинки - пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечено школу, гараж та авто. Працюють всі служби.

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Атака на Дніпро

За уточненою інформацією, пошкоджено також 6-поверховий навчальний корпус, там вибито вікна. Понівечено 3 багатоповерхівки і 72 авто.

Атаки на Нікопольщину

За даними ОВА, від вечора ворог цілив по Нікопольщині з використанням БпЛА та артилерії. Потерпали Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Поранено 38-річну жінку. Вона наразі перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 4 будинки, АЗС. Зайнявся склад приватного підприємства. Вигоріло 20 т соняшника. Знищений навантажувач. Пошкоджено автівки.

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Лисак також опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки ворожих ударів по регіону.





















Як повідомлялося, вночі 21 вересня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик. Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину.