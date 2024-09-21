Наслідки російських обстрілів Кривого Рогу, Дніпра та Нікопольщини. ФОТОрепортаж
Минула ніч була важкою для Дніпропетровщини, ворог атакував регіон, є жертви та численні руйнування.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Атака на Кривий Ріг
Три людини загинули і три поранені.
Зайнялися 2 приватні будинки - пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечено школу, гараж та авто. Працюють всі служби.
Атака на Дніпро
За уточненою інформацією, пошкоджено також 6-поверховий навчальний корпус, там вибито вікна. Понівечено 3 багатоповерхівки і 72 авто.
Атаки на Нікопольщину
За даними ОВА, від вечора ворог цілив по Нікопольщині з використанням БпЛА та артилерії. Потерпали Нікополь, Покровська та Мирівська громади.
Поранено 38-річну жінку. Вона наразі перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Пошкоджено 4 будинки, АЗС. Зайнявся склад приватного підприємства. Вигоріло 20 т соняшника. Знищений навантажувач. Пошкоджено автівки.
Лисак також опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки ворожих ударів по регіону.
Як повідомлялося, вночі 21 вересня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик. Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину.
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заводи,які виробляють каби.
Добре,що склади горять.