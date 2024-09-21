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Наслідки російських обстрілів Кривого Рогу, Дніпра та Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Минула ніч була важкою для Дніпропетровщини, ворог атакував регіон, є жертви та численні руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Атака на Кривий Ріг

Три людини загинули і три поранені.

Зайнялися 2 приватні будинки - пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечено школу, гараж та авто. Працюють всі служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 20 разів за день росіяни атакували Нікопольщину: Постраждав чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та АЗС. ФОТОрепортаж

Атака на Дніпро

За уточненою інформацією, пошкоджено також 6-поверховий навчальний корпус, там вибито вікна. Понівечено 3 багатоповерхівки і 72 авто.

Атаки на Нікопольщину

За даними ОВА, від вечора ворог цілив по Нікопольщині з використанням БпЛА та артилерії. Потерпали Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Поранено 38-річну жінку. Вона наразі перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 4 будинки, АЗС. Зайнявся склад приватного підприємства. Вигоріло 20 т соняшника. Знищений навантажувач. Пошкоджено автівки.

Також читайте: Ворог запустив ракету в напрямку Дніпра, - Повітряні сили

Лисак також опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки ворожих ударів по регіону.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Як повідомлялося, вночі 21 вересня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик. Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину.

Автор: 

Дніпро (3282) Кривий Ріг (1358) обстріл (28672) Нікополь (1204) Дніпропетровська область (3769)


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Треба дістатися та влучити в
заводи,які виробляють каби.
Добре,що склади горять.
показати весь коментар
21.09.2024 08:40 Відповісти
 
 