Последствия российских обстрелов Кривого Рога, Днепра и Никопольщины. ФОТОрепортаж
Прошлая ночь была тяжелой для Днепропетровщины, враг атаковал регион, есть жертвы и многочисленные разрушения.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Атака на Кривой Рог
Три человека погибли и трое - ранены.
Загорелись 2 частных дома - пожары спасатели погасили. Более двух десятков домов повреждены, еще 2 - разрушены. Повреждены школа, гараж и авто. Работают все службы.
Атака на Днепр
По уточненной информации, поврежден также 6-этажный учебный корпус, там выбиты окна. Повреждены 3 многоэтажки и 72 авто.
Атаки на Никопольщину
По данным ОВА, с вечера враг целился по Никопольщине с использованием БПЛА и артиллерии. Потерпели Никополь, Покровская и Мировская громады.
Ранена 38-летняя женщина. Она сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Повреждены 4 дома, АЗС. Загорелся склад частного предприятия. Выгорело 20 т подсолнечника. Уничтожен погрузчик. Повреждены автомобили.
Лысак также опубликовал фото, на которых зафиксированы последствия вражеских ударов по региону.
Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик. Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра, ранен 1 человек.
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заводи,які виробляють каби.
Добре,що склади горять.