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Последствия российских обстрелов Кривого Рога, Днепра и Никопольщины. ФОТОрепортаж

Прошлая ночь была тяжелой для Днепропетровщины, враг атаковал регион, есть жертвы и многочисленные разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на Кривой Рог

Три человека погибли и трое - ранены.

Загорелись 2 частных дома - пожары спасатели погасили. Более двух десятков домов повреждены, еще 2 - разрушены. Повреждены школа, гараж и авто. Работают все службы.

Читайте: Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик

Атака на Днепр

По уточненной информации, поврежден также 6-этажный учебный корпус, там выбиты окна. Повреждены 3 многоэтажки и 72 авто.

Атаки на Никопольщину

По данным ОВА, с вечера враг целился по Никопольщине с использованием БПЛА и артиллерии. Потерпели Никополь, Покровская и Мировская громады.

Ранена 38-летняя женщина. Она сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены 4 дома, АЗС. Загорелся склад частного предприятия. Выгорело 20 т подсолнечника. Уничтожен погрузчик. Повреждены автомобили.

Также смотрите: Почти 20 раз за день россияне атаковали Никопольщину: пострадал мужчина, повреждены многоэтажки, частные дома и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лысак также опубликовал фото, на которых зафиксированы последствия вражеских ударов по региону.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик. Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра, ранен 1 человек.

Автор: 

Днепр (4426) Кривой Рог (1403) обстрел (27336) Никополь (1035) Днепропетровская область (3992)


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Треба дістатися та влучити в
заводи,які виробляють каби.
Добре,що склади горять.
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21.09.2024 08:40 Ответить
 
 