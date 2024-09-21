Последствия российских обстрелов Кривого Рога, Днепра и Никопольщины. ФОТОрепортаж

Прошлая ночь была тяжелой для Днепропетровщины, враг атаковал регион, есть жертвы и многочисленные разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на Кривой Рог

Три человека погибли и трое - ранены.

Загорелись 2 частных дома - пожары спасатели погасили. Более двух десятков домов повреждены, еще 2 - разрушены. Повреждены школа, гараж и авто. Работают все службы.

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Атака на Днепр

По уточненной информации, поврежден также 6-этажный учебный корпус, там выбиты окна. Повреждены 3 многоэтажки и 72 авто.

Атаки на Никопольщину

По данным ОВА, с вечера враг целился по Никопольщине с использованием БПЛА и артиллерии. Потерпели Никополь, Покровская и Мировская громады.

Ранена 38-летняя женщина. Она сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены 4 дома, АЗС. Загорелся склад частного предприятия. Выгорело 20 т подсолнечника. Уничтожен погрузчик. Повреждены автомобили.

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Лысак также опубликовал фото, на которых зафиксированы последствия вражеских ударов по региону.





















Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик. Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра, ранен 1 человек.