Вследствие российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра, ранен 1 человек, - ОВА
Вследствие российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра. Также пострадал 19-летний парень.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Днепр. Частично разрушено здание образовательного центра.
Пострадал 19-летний парень. У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь.
Кроме здания, разбиты 11 автомобилей", - сообщил Лысак.
Ранее Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Днепр.
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не використає ніяких стратегічних ракет з двох причин.
По-перше, потенціал Росії не є співставним з потенціалом США разом з Великою Британією.
Насправді у РФ знають, що у них ракети літають через раз, а що з зарядами, то вони взагалі не знають.
Зазначу, що на відміну від США, які знайшли спосіб тестування ядерного боєзаряду без реального масштабного вибуху, то у Росії такої технології немає.
Тому у росіян не було нормальних випробувань ядерної зброї.
А без нормального випробування ніяка країна не буде застосовувати ядерну зброю, хіба що у такий момент, коли на тебе летять сотні боєголовок.
А в іншій ситуації - не буде застосовувати🙁