В Днепре ликвидировали последствия ракетного удара. ФОТОрепортаж
Спасатели Днепра ликвидировали последствия ракетного удара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате ночной атаки 1 человек погиб, 6 получили травмы различной степени тяжести.
Уничтожено 3 автомобиля и еще 12 повреждены. Взрывной волной выбиты окна в одном из дошкольных учебных заведений и жилых домах.
"На месте происшествия возник пожар, который спасатели оперативно укротили", - отметили в ведомстве.
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий03.09.2024 09:42 Ответить Мне нравится 3
Aleks Wav
показать весь комментарий03.09.2024 10:36 Ответить Мне нравится 3
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