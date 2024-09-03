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В Днепре ликвидировали последствия ракетного удара. ФОТОрепортаж

Спасатели Днепра ликвидировали последствия ракетного удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате ночной атаки 1 человек погиб, 6 получили травмы различной степени тяжести.

Уничтожено 3 автомобиля и еще 12 повреждены. Взрывной волной выбиты окна в одном из дошкольных учебных заведений и жилых домах.

"На месте происшествия возник пожар, который спасатели оперативно укротили", - отметили в ведомстве.

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Удар по Дніпру 2 вересня
Удар по Дніпру 2 вересня
Удар по Дніпру 2 вересня
Удар по Дніпру 2 вересня
Удар по Дніпру 2 вересня

Автор: 

Днепр (4418) обстрел (27151)


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Тварюки.
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03.09.2024 09:42 Ответить
Просто расєяне!
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03.09.2024 10:36 Ответить
 
 