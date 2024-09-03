Россияне атаковали Днепр ракетами: один погибший, шестеро пострадавших
Россияне вечером 2 сентября нанесли ракетный удар по Днепру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего.
Шесть человек пострадали. Из них один, 37-летний мужчина, остается в больнице. Другие будут поправляться дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также уничтожено 3 автомобиля, еще 12 получили повреждения. Кроме того, разбиты окна в детском саду и семи частных домах. Повреждено предприятие.
Обстрел региона
Вчера вечером не утихали обстрелы также на Никопольщине. Враг целился по населенным пунктам района из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии. Бил и дронами-камикадзе. В Никополе и Марганецкой громаде задел инфраструктуру. Главное - без жертв.
Утром войска противника возобновили удары по Никополю. Повреждено админздание. Обследование территории продолжается.
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