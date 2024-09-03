Россияне обстреляли Запорожье: погибли 8-летний мальчик и 38-летняя женщина

В результате российского удара по Запорожью, который враг нанес поздно вечером 2 сентября, погибли два человека, также есть двое раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Около 23:00 2 августа россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки два человека погибли, еще 2 ранены. Среди них есть дети. Один из погибших - мальчик, которому было 8 лет, и 38-летняя женщина. Ранена девочка 12 лет и 43-летний мужчина. Ребенок находится в реанимации.

В результате удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повредило многоэтажные дома, которые расположены рядом.

Кроме того:

враг нанес 11 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке;

198 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку;

3 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Новоданиловку;

100 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Полтавки.

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