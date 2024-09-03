Россияне обстреляли Запорожье: погибли 8-летний мальчик и 38-летняя женщина
В результате российского удара по Запорожью, который враг нанес поздно вечером 2 сентября, погибли два человека, также есть двое раненых.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Около 23:00 2 августа россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки два человека погибли, еще 2 ранены. Среди них есть дети. Один из погибших - мальчик, которому было 8 лет, и 38-летняя женщина. Ранена девочка 12 лет и 43-летний мужчина. Ребенок находится в реанимации.
В результате удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повредило многоэтажные дома, которые расположены рядом.
Кроме того:
- враг нанес 11 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке;
- 198 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку;
- 3 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Новоданиловку;
- 100 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Полтавки.
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володимир омельянов
показать весь комментарий03.09.2024 07:38 Ответить Мне нравится 20
Ali San
показать весь комментарий03.09.2024 08:26 Ответить Мне нравится 4
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