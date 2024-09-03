Росіяни обстріляли Запоріжжя: загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару по Запоріжжю, який ворог завдав пізно ввечері 2 вересня, загинули дві людини.Також є двоє поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 23:00 2 серпня росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще 2 поранені. Серед них є діти. Один із загиблих – хлопчик, якому було 8 років та 38-річна жінка. Поранена дівчинка 12 років та 43-річний чоловік. Дитина знаходиться у реанімації.

"12- річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу.

Чоловік у стані середньої важкості - у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна", - розповів Федоров

Внаслідок удару частково зруйнована будівля. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило багатоповерхові будинки, які розташовані поруч.

Крім того:

Ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці.

198 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку.

3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.

100 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.

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