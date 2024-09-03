Росіяни обстріляли Запоріжжя: загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського удару по Запоріжжю, який ворог завдав пізно ввечері 2 вересня, загинули дві людини.Також є двоє поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Близько 23:00 2 серпня росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще 2 поранені. Серед них є діти. Один із загиблих – хлопчик, якому було 8 років та 38-річна жінка. Поранена дівчинка 12 років та 43-річний чоловік. Дитина знаходиться у реанімації.
"12- річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу.
Чоловік у стані середньої важкості - у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна", - розповів Федоров
Внаслідок удару частково зруйнована будівля. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило багатоповерхові будинки, які розташовані поруч.
Крім того:
- Ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці.
- 198 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку.
- 3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.
- 100 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.
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