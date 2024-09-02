У Запоріжжі пролунав вибух. Окупанти б’ють балістикою, - Федоров

Ввечері 2 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю. В місті чутно вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибух у Запоріжжі", - написав Федоров.

Перед тим він попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що пізно ввечері понеділка, 2 вересня, російські загарбники атакували Дніпро.

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