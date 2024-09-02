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У Запоріжжі пролунав вибух. Окупанти б’ють балістикою, - Федоров

Балістична ракета (фото ілюстративне)

Ввечері 2 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю. В місті чутно вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибух у Запоріжжі", - написав Федоров.

Перед тим він попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що пізно ввечері понеділка, 2 вересня, російські загарбники атакували Дніпро.

Читайте: Зеленський та прем’єр Нідерландів Схооф провели переговори у Запоріжжі, за декілька десятків кілометрів від фронту

Автор: 

вибух (4445) Запоріжжя (2263) балістичні ракети (406)


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Це вже , мабуть , запустили іранські балістичні ракети 😡
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02.09.2024 23:22 Відповісти
Мутний кадр цей Федоров, здав своє місто оркам , а ще його нагородив
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02.09.2024 23:22 Відповісти
Якраз сьогодні приїздив у Запооіжжя, а тепер приліт
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02.09.2024 23:44 Відповісти
Він ще прем'єра Нідерландів із собою потягнув для прикриття.
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03.09.2024 01:53 Відповісти
Окупанти б'ють балістикою, - Федоров


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03.09.2024 00:12 Відповісти
 
 