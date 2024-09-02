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В Запорожье раздался взрыв. Оккупанты бьют баллистикой, - Федоров

Балістична ракета (фото ілюстративне)

Вечером 2 сентября россияне ударили по Запорожью. В городе слышен взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Взрыв в Запорожье", - написал Федоров.

Перед тем он предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером понедельника, 2 сентября, российские захватчики атаковали Днепр.

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Автор: 

взрыв (6731) Запорожье (2649) баллистические ракеты (375)


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Це вже , мабуть , запустили іранські балістичні ракети 😡
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02.09.2024 23:22 Ответить
Мутний кадр цей Федоров, здав своє місто оркам , а ще його нагородив
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02.09.2024 23:22 Ответить
Якраз сьогодні приїздив у Запооіжжя, а тепер приліт
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02.09.2024 23:44 Ответить
Він ще прем'єра Нідерландів із собою потягнув для прикриття.
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03.09.2024 01:53 Ответить
Окупанти б'ють балістикою, - Федоров


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03.09.2024 00:12 Ответить
 
 