В Запорожье раздался взрыв. Оккупанты бьют баллистикой, - Федоров
Вечером 2 сентября россияне ударили по Запорожью. В городе слышен взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Взрыв в Запорожье", - написал Федоров.
Перед тем он предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером понедельника, 2 сентября, российские захватчики атаковали Днепр.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий02.09.2024 23:22 Ответить Мне нравится 0
Oleg Zaporogec
показать весь комментарий02.09.2024 23:22 Ответить Мне нравится 2
Kravchenko Igor
показать весь комментарий02.09.2024 23:44 Ответить Мне нравится 2
Olena Lynch
показать весь комментарий03.09.2024 01:53 Ответить Мне нравится 1
Алекс Скела
показать весь комментарий03.09.2024 00:12 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль