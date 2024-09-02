В Запорожье раздался взрыв. Оккупанты бьют баллистикой, - Федоров

Вечером 2 сентября россияне ударили по Запорожью. В городе слышен взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Взрыв в Запорожье", - написал Федоров.

Перед тем он предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером понедельника, 2 сентября, российские захватчики атаковали Днепр.

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