Зеленский и премьер Нидерландов Схооф провели переговоры в Запорожье, в нескольких десятках километров от фронта

2 сентября Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"С премьер-министром Нидерландов говорили о том, как увеличить защиту от российского террора и приблизить справедливый мир", - рассказал Зеленский.

По словам президента ключевыми темами переговоров были: ПВО, поставки дополнительных систем "Петриот" и ракет к ним, увеличение нашего флота F-16, а также оборонные пакеты для Украины: снаряды, техника - и санкции против России.

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"Все то, что не дает России возможности открывать новые фронты для Украины. И сегодня есть новый пакет поддержки от Нидерландов - с акцентом на энергетических потребностях. Спасибо за это. Все это вместе работает для того, чтобы мы поддерживали нормальную жизнь в Украине: социальную активность, экономическую активность - и чтобы наши люди могли возвращаться в Украину из-за рубежа. Чем более ощутимой будет устойчивость Украины, тем больше наших людей смогут вернуться домой", - резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что Дик Схооф объявил о новом пакете поддержки Украины на более 200 миллионов евро. Эта помощь прежде всего будет направлена на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры.

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