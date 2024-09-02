РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11643 посетителя онлайн
Новости
1 529 8

Зеленский и премьер Нидерландов Схооф провели переговоры в Запорожье, в нескольких десятках километров от фронта

Володимир Зеленський та Дік Схооф

2 сентября Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"С премьер-министром Нидерландов говорили о том, как увеличить защиту от российского террора и приблизить справедливый мир", - рассказал Зеленский.

По словам президента ключевыми темами переговоров были: ПВО, поставки дополнительных систем "Петриот" и ракет к ним, увеличение нашего флота F-16, а также оборонные пакеты для Украины: снаряды, техника - и санкции против России.

Читайте также: Для возвращения Запорожской АЭС предпринимаются политические шаги, но их недостаточно, - Зеленский

"Все то, что не дает России возможности открывать новые фронты для Украины. И сегодня есть новый пакет поддержки от Нидерландов - с акцентом на энергетических потребностях. Спасибо за это. Все это вместе работает для того, чтобы мы поддерживали нормальную жизнь в Украине: социальную активность, экономическую активность - и чтобы наши люди могли возвращаться в Украину из-за рубежа. Чем более ощутимой будет устойчивость Украины, тем больше наших людей смогут вернуться домой", - резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что Дик Схооф объявил о новом пакете поддержки Украины на более 200 миллионов евро. Эта помощь прежде всего будет направлена на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры.

Читайте также: Украина производит очень большое количество дальнобойных дронов, но нужно больше, - Зеленский

Автор: 

Запорожье (2649) Зеленский Владимир (20301) Нидерланды (1579) Дик Схооф (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну шо , Європа обсьором приходу ізоляціоніста до влади у США просипається ?
Нідерланди колись за подачкою рашки гальмувала отримання Україною у 2016 році надання безвізу та вільної торгівля з ЄС , А зараз ... А шо слуілась? Бо вірноговорить та ж Лариса Волошина - мало буде їм сімей з дітками біженцями у Європі , їм доведеться ще й ЗСУ відступаючу приймати на кордоні ЄС - таке вже було коли совєти витиснули армію УНР на початку 20го сторіччя (це я лиш переказую аргументи Волошиної)
показать весь комментарий
02.09.2024 18:24 Ответить
Вова мабуть сказав йому - дякую пане Схооф ,що Ви разом з країнами ЄС прийняли за Петра Порошенко Україну в зону вільної торгівля та безвізу!
показать весь комментарий
02.09.2024 18:26 Ответить
Мадам, щось вас сьогодні пре.)))
показать весь комментарий
02.09.2024 18:48 Ответить
дякую пане
показать весь комментарий
02.09.2024 18:51 Ответить
Та нема за що)))
показать весь комментарий
02.09.2024 20:52 Ответить
А чого в Запоріжжі? Ближче нема де?
показать весь комментарий
02.09.2024 18:47 Ответить
Ремонт Днепрогэса кто-то же должен оплатить. Продемонстрировали.
показать весь комментарий
02.09.2024 18:56 Ответить
Сенс його оплачувати, розхерачать знов, бо захистити не можуть- бабло пиляють
показать весь комментарий
02.09.2024 19:12 Ответить
 
 