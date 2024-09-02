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Зеленський та прем’єр Нідерландів Схооф провели переговори у Запоріжжі, за декілька десятків кілометрів від фронту

Володимир Зеленський та Дік Схооф

2 вересня Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Запоріжжі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента України.

"Із Премʼєр-міністром Нідерландів говорили про те, як збільшити захист від російського терору й наблизити справедливий мир", - розповів Зеленський.

За словами президента ключовими темами переговорів були: ППО, постачання додаткових систем "Петріот" і ракет до них, збільшення нашого флоту F-16, а також оборонні пакети для України: снаряди, техніка – і санкції проти Росії.

Також читайте: Для повернення Запорізької АЕС здійснюються політичні кроки, але їх недостатньо, - Зеленський

"Все те, що не дає Росії змоги відкривати нові фронти для України. І сьогодні є новий пакет підтримки від Нідерландів – із наголосом на енергетичних потребах. Дякую за це. Все це разом працює для того, щоб ми підтримували нормальне життя в Україні: соціальну активність, економічну активність – і щоб наші люди могли повертатись в Україну з-за кордону. Що більш відчутною буде стійкість України, то більше наших людей зможуть повернутися додому", - резюмував глава держави.

Раніше повідомлялось, що Дік Схооф оголосив про новий пакет підтримки України на понад 200 мільйонів євро. Ця допомога насамперед буде спрямована на захист та ремонт енергетичної інфраструктури.

Читайте: Україна виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, але треба більше, - Зеленський

Автор: 

Запоріжжя (2263) Зеленський Володимир (23775) Нідерланди (1564) Схооф Дік (17)


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Ну шо , Європа обсьором приходу ізоляціоніста до влади у США просипається ?
Нідерланди колись за подачкою рашки гальмувала отримання Україною у 2016 році надання безвізу та вільної торгівля з ЄС , А зараз ... А шо слуілась? Бо вірноговорить та ж Лариса Волошина - мало буде їм сімей з дітками біженцями у Європі , їм доведеться ще й ЗСУ відступаючу приймати на кордоні ЄС - таке вже було коли совєти витиснули армію УНР на початку 20го сторіччя (це я лиш переказую аргументи Волошиної)
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02.09.2024 18:24 Відповісти
Вова мабуть сказав йому - дякую пане Схооф ,що Ви разом з країнами ЄС прийняли за Петра Порошенко Україну в зону вільної торгівля та безвізу!
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02.09.2024 18:26 Відповісти
Мадам, щось вас сьогодні пре.)))
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02.09.2024 18:48 Відповісти
дякую пане
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02.09.2024 18:51 Відповісти
Та нема за що)))
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02.09.2024 20:52 Відповісти
А чого в Запоріжжі? Ближче нема де?
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02.09.2024 18:47 Відповісти
Ремонт Днепрогэса кто-то же должен оплатить. Продемонстрировали.
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02.09.2024 18:56 Відповісти
Сенс його оплачувати, розхерачать знов, бо захистити не можуть- бабло пиляють
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02.09.2024 19:12 Відповісти
 
 