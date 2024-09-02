Зеленський та прем’єр Нідерландів Схооф провели переговори у Запоріжжі, за декілька десятків кілометрів від фронту

2 вересня Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Запоріжжі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента України.

"Із Премʼєр-міністром Нідерландів говорили про те, як збільшити захист від російського терору й наблизити справедливий мир", - розповів Зеленський.

За словами президента ключовими темами переговорів були: ППО, постачання додаткових систем "Петріот" і ракет до них, збільшення нашого флоту F-16, а також оборонні пакети для України: снаряди, техніка – і санкції проти Росії.

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"Все те, що не дає Росії змоги відкривати нові фронти для України. І сьогодні є новий пакет підтримки від Нідерландів – із наголосом на енергетичних потребах. Дякую за це. Все це разом працює для того, щоб ми підтримували нормальне життя в Україні: соціальну активність, економічну активність – і щоб наші люди могли повертатись в Україну з-за кордону. Що більш відчутною буде стійкість України, то більше наших людей зможуть повернутися додому", - резюмував глава держави.

Раніше повідомлялось, що Дік Схооф оголосив про новий пакет підтримки України на понад 200 мільйонів євро. Ця допомога насамперед буде спрямована на захист та ремонт енергетичної інфраструктури.

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