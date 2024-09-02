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Новини Фото Допомога Україні
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Прем’єр Нідерландів Схооф у Запоріжжі оголосив про новий пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро. ФОТОрепортаж

У понеділок, 2 вересня, нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф з неанонсованим візитом прибув у Запоріжжя, де оголосив про новий пакет підтримки України на понад 200 мільйонів євро. Ця допомога насамперед буде спрямована на захист та ремонт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис нідерландського прем'єра у соцмережі Х.

У Запоріжжі глава уряду Нідерландів разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали один із навчальних закладів міста.

Прем’єр Нідерландів Схооф прибув у Запоріжжя та оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

Схооф запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів. Він також висловив захоплення жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.

Крім цього, він оголосив про новий пакет допомоги Україні на понад 200 мільйонів євро.

Прем’єр Нідерландів Схооф прибув у Запоріжжя та оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро", - заявив Схооф.

Прем’єр Нідерландів Схооф прибув у Запоріжжя та оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

Цей пакет допомоги буде спрямований насамперед на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також передбачає додаткове фінансування гуманітарної допомоги.

"Люди в Україні мають право жити у свободі та безпеці. І припинення нападів Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому. Це переконання, яке ми всі поділяємо", - наголосив політик.

Прем’єр Нідерландів Схооф прибув у Запоріжжя та оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

До слова, це перший візит Діка Схоофа до України з моменту його вступу на посаду прем’єр-міністра Нідерландів.

Читайте також: Нідерланди не змінять підтримку України на тлі повідомлень ЗМІ про "Північні потоки", - прем’єр Схооф

Автор: 

Запоріжжя (2268) Нідерланди (1566) допомога (8345) Схооф Дік (17)


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Дякуємо, Не забувайте про Запоріжжя. Це південний, легендарний форпост. Дайте нам ППО! Не забирайте від нас КараДаг!
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02.09.2024 17:05 Відповісти
немама за що дякувати . знов якісь ружбайки застарілі передадуть щоб кацапи не так швидко знищювали українців
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02.09.2024 17:15 Відповісти
"Кара-Даг" уже в Селидово, так шо не заберут
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02.09.2024 18:21 Відповісти
Картина маслом: нідерландський прем'єр-міністр Дік Схооф, вигулює КЛОзєВУНА в тріко по Запоріжжю.
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02.09.2024 17:16 Відповісти
а хто це? це прем'єр з тої ультраправої партії Вілдерса? якщо так, то принаймні ультраправі з Нідерландів вважають, що головна проблема Європи - це не тільки неконтрольована міграція у Європу з Африки і Близького Сходу, а ще більша загроза для Європи - це той лепрозорій за поребриком, якому пох на все, аби тільки втілити свої імперські цілі. треба буде збити ще один малазійський Боїнг, то каци його зіб'ють навіть не рефлексуючи. потрібно буде вчинити диверсію на заводах ВПК у Європі, каци і це зроблять. навіть вже таке роблять. Чи припинять вони це робити навіть тоді, коли Захід зіллє їм Україну? ні! не припинять. навпаки, вони ввійдуть у раж. і будуть все більше займатись тероризмом у Європі і навіть не потрібно буде їм відправляти туди своїх іванів на танках. Тому у Західному цивілізованому світі, особливо у Європі, усі політичні сили у своїй зовнішній політиці практично зобов'язані чітко і послідовно дотримуватись однієї позиції, що русня - це ворог не тільки України, але й всього цивілізованого світу.
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02.09.2024 17:19 Відповісти
Аж дивно - щось Єрмака не видно на фото
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02.09.2024 17:26 Відповісти
ахах та то ОП на печиво в приймальню
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02.09.2024 17:49 Відповісти
Третье фото самое красноречивое. "Зеленский: вот 1-й а там 2-й машзалы Днепрогэса, им п...а"(Федоров смотрит волком).
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02.09.2024 18:43 Відповісти
 
 