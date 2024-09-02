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Новости Фото Помощь Украине
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Премьер Нидерландов Схооф в Запорожье объявил о новом пакете помощи Украине более чем на 200 млн. евро. ФОТОрепортаж

В понедельник, 2 сентября, нидерландский премьер-министр Дик Схооф с неанонсированным визитом прибыл в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Украины на более 200 миллионов евро. Эта помощь прежде всего будет направлена на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение нидерландского премьера в соцсети Х.

В Запорожье глава правительства Нидерландов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили одно из учебных заведений города.

Прем’єр Нідерландів Схооф прибув у Запоріжжя та оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

Схооф заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов. Он также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить за несколько десятков километров от фронта.

Кроме этого, он объявил о новом пакете помощи Украине на более 200 миллионов евро.

Прем’єр Нідерландів Схооф прибув у Запоріжжя та оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый значительный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро", - заявил Схооф.

Прем’єр Нідерландів Схооф прибув у Запоріжжя та оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

Этот пакет помощи будет направлен прежде всего на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной помощи.

"Люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. И прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом. Это убеждение, которое мы все разделяем", - подчеркнул политик.

Прем’єр Нідерландів Схооф прибув у Запоріжжя та оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро

К слову, это первый визит Дика Схоофа в Украину с момента его вступления в должность премьер-министра Нидерландов.

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Запорожье (2654) Нидерланды (1582) помощь (7801) Дик Схооф (17)


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Дякуємо, Не забувайте про Запоріжжя. Це південний, легендарний форпост. Дайте нам ППО! Не забирайте від нас КараДаг!
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02.09.2024 17:05 Ответить
немама за що дякувати . знов якісь ружбайки застарілі передадуть щоб кацапи не так швидко знищювали українців
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02.09.2024 17:15 Ответить
"Кара-Даг" уже в Селидово, так шо не заберут
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02.09.2024 18:21 Ответить
Картина маслом: нідерландський прем'єр-міністр Дік Схооф, вигулює КЛОзєВУНА в тріко по Запоріжжю.
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02.09.2024 17:16 Ответить
а хто це? це прем'єр з тої ультраправої партії Вілдерса? якщо так, то принаймні ультраправі з Нідерландів вважають, що головна проблема Європи - це не тільки неконтрольована міграція у Європу з Африки і Близького Сходу, а ще більша загроза для Європи - це той лепрозорій за поребриком, якому пох на все, аби тільки втілити свої імперські цілі. треба буде збити ще один малазійський Боїнг, то каци його зіб'ють навіть не рефлексуючи. потрібно буде вчинити диверсію на заводах ВПК у Європі, каци і це зроблять. навіть вже таке роблять. Чи припинять вони це робити навіть тоді, коли Захід зіллє їм Україну? ні! не припинять. навпаки, вони ввійдуть у раж. і будуть все більше займатись тероризмом у Європі і навіть не потрібно буде їм відправляти туди своїх іванів на танках. Тому у Західному цивілізованому світі, особливо у Європі, усі політичні сили у своїй зовнішній політиці практично зобов'язані чітко і послідовно дотримуватись однієї позиції, що русня - це ворог не тільки України, але й всього цивілізованого світу.
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02.09.2024 17:19 Ответить
Аж дивно - щось Єрмака не видно на фото
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02.09.2024 17:26 Ответить
ахах та то ОП на печиво в приймальню
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02.09.2024 17:49 Ответить
Третье фото самое красноречивое. "Зеленский: вот 1-й а там 2-й машзалы Днепрогэса, им п...а"(Федоров смотрит волком).
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02.09.2024 18:43 Ответить
 
 