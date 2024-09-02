Премьер Нидерландов Схооф в Запорожье объявил о новом пакете помощи Украине более чем на 200 млн. евро. ФОТОрепортаж

В понедельник, 2 сентября, нидерландский премьер-министр Дик Схооф с неанонсированным визитом прибыл в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Украины на более 200 миллионов евро. Эта помощь прежде всего будет направлена на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение нидерландского премьера в соцсети Х.

В Запорожье глава правительства Нидерландов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили одно из учебных заведений города.

Схооф заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов. Он также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить за несколько десятков километров от фронта.

Кроме этого, он объявил о новом пакете помощи Украине на более 200 миллионов евро.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый значительный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро", - заявил Схооф.

Этот пакет помощи будет направлен прежде всего на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной помощи.

"Люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. И прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом. Это убеждение, которое мы все разделяем", - подчеркнул политик.

К слову, это первый визит Дика Схоофа в Украину с момента его вступления в должность премьер-министра Нидерландов.

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