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Зеленский и премьер Нидерландов Схооф посетили первый урок в школе в Запорожье. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф посетили первый урок в одном из учебных заведений Запорожья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Владимир Зеленский и Дик Схооф пообщались с учениками 1-го и 11-го классов. По словам директора заведения, в этом году здесь будут учиться 76 первоклассников и четыре 11-х класса.

заленський і схооф у школі в Запоріжжі

"Хотели поздравить вас с этим днем. Вы такие молодцы, что учитесь, что умные. Мы очень гордимся - не могу сказать "детьми" - нашими взрослыми героями, потому что вы - в Украине, несмотря ни на что - учитесь, боретесь. Мы благодарим вас за такую любовь к Украине. За то, что вы такие героические, патриотические, но все же для нас - дети", - сказал Зеленский.

Схооф

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Премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что очень важно оставаться в Украине, учиться и развиваться здесь.

"Мы понимаем, насколько это стрессовые условия, насколько вам непросто. Но, пожалуйста, делайте это. Нидерланды остаются с Украиной, остаются с вами экономически, политически, финансово, милитаристски - во всех смыслах", - сказал Схооф.

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Запорожье (2654) Зеленский Владимир (20362) Нидерланды (1582) Дик Схооф (17)


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02.09.2024 16:55 Ответить
Ага. Зеленському таки треба відвідати школу, а потім ще десь повчитися - може щось і вивчить.
Але якщо макітра пуста - ходи до школи, не ходи - результат однаковий - пустоголове одоробло, відомий піаніст...
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02.09.2024 17:08 Ответить
Ви в своїй "думці" написали поряд дві сентенції, які протирічать одна одній. В психіатрії це називається шизофренія. В принципі це спостерігається і у вашому ніку
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02.09.2024 17:17 Ответить
Ви дуже праві - зараз в Україні державне управління від Зеленського та його шайки точно так і називається - шизофренія. Державою ніби ж мають керувати розумні і досвідчені патріотичні професіонали - а насправді "керують" пустоголові недорозвинені недоумки, та ще й злодійкуваті.
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02.09.2024 17:42 Ответить
У Мирнограді чи Покровську відвідав би
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02.09.2024 17:12 Ответить
і нафіга цей пздж?? людина з Нідерландів майже до лінії фронту приїхала, хоча взагалі нам нічого не повинна
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02.09.2024 17:42 Ответить
А де Петро?)
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02.09.2024 17:13 Ответить
(уміляіццо)
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02.09.2024 17:19 Ответить
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02.09.2024 19:44 Ответить
 
 