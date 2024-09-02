Зеленский и премьер Нидерландов Схооф посетили первый урок в школе в Запорожье. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф посетили первый урок в одном из учебных заведений Запорожья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Владимир Зеленский и Дик Схооф пообщались с учениками 1-го и 11-го классов. По словам директора заведения, в этом году здесь будут учиться 76 первоклассников и четыре 11-х класса.

"Хотели поздравить вас с этим днем. Вы такие молодцы, что учитесь, что умные. Мы очень гордимся - не могу сказать "детьми" - нашими взрослыми героями, потому что вы - в Украине, несмотря ни на что - учитесь, боретесь. Мы благодарим вас за такую любовь к Украине. За то, что вы такие героические, патриотические, но все же для нас - дети", - сказал Зеленский.

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Премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что очень важно оставаться в Украине, учиться и развиваться здесь.

"Мы понимаем, насколько это стрессовые условия, насколько вам непросто. Но, пожалуйста, делайте это. Нидерланды остаются с Украиной, остаются с вами экономически, политически, финансово, милитаристски - во всех смыслах", - сказал Схооф.