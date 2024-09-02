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Зеленський і прем’єр Нідерландів Схооф відвідали перший урок у школі у Запоріжжі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф відвідали перший урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Володимир Зеленський і Дік Схооф поспілкувалися з учнями 1-го та 11-го класів. За словами директорки закладу, цьогоріч тут навчатимуться 76 першокласників та чотири 11-х класи.

заленський і схооф у школі в Запоріжжі

"Хотіли привітати вас із цим днем. Ви такі молодці, що навчаєтеся, що розумні. Ми дуже пишаємося – не можу сказати "дітьми" – нашими дорослими героями, тому що ви в Україні, незважаючи ні на що, навчаєтесь, боретесь. Ми дякуємо вам за таку любов до України. За те, що ви такі героїчні, патріотичні, але все ж для нас – діти", – сказав Зеленський.

Схооф

Також читайте: Нідерланди не змінять підтримку України на тлі повідомлень ЗМІ про "Північні потоки", - прем’єр Схооф

Премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут.

"Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах", – сказав Схооф.

Автор: 

Запоріжжя (2268) Зеленський Володимир (23829) Нідерланди (1566) Схооф Дік (17)


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02.09.2024 16:55 Відповісти
Ага. Зеленському таки треба відвідати школу, а потім ще десь повчитися - може щось і вивчить.
Але якщо макітра пуста - ходи до школи, не ходи - результат однаковий - пустоголове одоробло, відомий піаніст...
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02.09.2024 17:08 Відповісти
Ви в своїй "думці" написали поряд дві сентенції, які протирічать одна одній. В психіатрії це називається шизофренія. В принципі це спостерігається і у вашому ніку
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02.09.2024 17:17 Відповісти
Ви дуже праві - зараз в Україні державне управління від Зеленського та його шайки точно так і називається - шизофренія. Державою ніби ж мають керувати розумні і досвідчені патріотичні професіонали - а насправді "керують" пустоголові недорозвинені недоумки, та ще й злодійкуваті.
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02.09.2024 17:42 Відповісти
У Мирнограді чи Покровську відвідав би
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02.09.2024 17:12 Відповісти
і нафіга цей пздж?? людина з Нідерландів майже до лінії фронту приїхала, хоча взагалі нам нічого не повинна
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02.09.2024 17:42 Відповісти
А де Петро?)
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02.09.2024 17:13 Відповісти
(уміляіццо)
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02.09.2024 17:19 Відповісти
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02.09.2024 19:44 Відповісти
 
 