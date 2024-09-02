Зеленський і прем’єр Нідерландів Схооф відвідали перший урок у школі у Запоріжжі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф відвідали перший урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Володимир Зеленський і Дік Схооф поспілкувалися з учнями 1-го та 11-го класів. За словами директорки закладу, цьогоріч тут навчатимуться 76 першокласників та чотири 11-х класи.

"Хотіли привітати вас із цим днем. Ви такі молодці, що навчаєтеся, що розумні. Ми дуже пишаємося – не можу сказати "дітьми" – нашими дорослими героями, тому що ви в Україні, незважаючи ні на що, навчаєтесь, боретесь. Ми дякуємо вам за таку любов до України. За те, що ви такі героїчні, патріотичні, але все ж для нас – діти", – сказав Зеленський.

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Премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут.

"Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах", – сказав Схооф.